獣医内視鏡法市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月19に「獣医内視鏡法市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。獣医内視鏡法に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
獣医内視鏡法市場の概要
獣医内視鏡法市場に関する当社の調査レポートによると、獣医内視鏡法市場規模は 2035 年に約 18.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 獣医内視鏡法市場規模は約 9.2億米ドルとなっています。獣医内視鏡法に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、獣医内視鏡法の市場シェア拡大は、世界的なペット飼育の増加、コンパニオンアニマルの人間化、そして疾病蔓延の増加によるものです。Health of Animalsの調査によると、2025年には世界の世帯の約66%が少なくとも1匹のペットを飼育しており、高度な診断とケアの必要性が高まっています。
獣医内視鏡法に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/veterinary-endoscopy-market/82924
獣医内視鏡法に関する市場調査では、画像診断システムおよび内視鏡システムの急速な進歩と、低侵襲診断・手術への高い関心により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、動物医療費の増加と家畜の健康モニタリングの急速な拡大も市場の成長を牽引しています。
内視鏡検査の効果的な活用には、専門的な診断技術と手術技術が必要です。そのため、高度な内視鏡検査を実施できる訓練を受けた獣医師の不足が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342735/images/bodyimage1】
獣医内視鏡法市場セグメンテーションの傾向分析
獣医内視鏡法市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、獣医内視鏡法の市場調査は、製品タイプ別、動物タイプ別、アプリケーション別、手順別、エンドユーザー別と別地域に分割されています。
獣医内視鏡法市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-82924
製品タイプ別に基づいて、獣医内視鏡法市場は、フレキシブル内視鏡、硬性内視鏡、カプセル/ロボット支援内視鏡に分割されています。このうち、フレキシブル内視鏡セグメントは、幅広い臨床アプリケーションへの適応性と家畜およびコンパニオンアニマル診断における利用拡大により、予測期間中に42%のシェアを占めると予想されています。加えて、HDイメージング技術の進歩、光ファイバーの耐久性向上、そして低侵襲手術への注目度の高まりが、セグメントの成長を支えています。
獣医内視鏡法の地域市場の見通し
獣医内視鏡法市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、北米市場は、ペット飼育率の高さとコンパニオンアニマルケアへの支出増加、そして整備された医療インフラと専門医の存在により、予測期間中に34%を占めると予想されています。さらに、低侵襲診断技術の普及とペット保険の急速な拡大も市場の成長を牽引しています。
獣医内視鏡法市場の概要
獣医内視鏡法市場に関する当社の調査レポートによると、獣医内視鏡法市場規模は 2035 年に約 18.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 獣医内視鏡法市場規模は約 9.2億米ドルとなっています。獣医内視鏡法に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、獣医内視鏡法の市場シェア拡大は、世界的なペット飼育の増加、コンパニオンアニマルの人間化、そして疾病蔓延の増加によるものです。Health of Animalsの調査によると、2025年には世界の世帯の約66%が少なくとも1匹のペットを飼育しており、高度な診断とケアの必要性が高まっています。
獣医内視鏡法に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/veterinary-endoscopy-market/82924
獣医内視鏡法に関する市場調査では、画像診断システムおよび内視鏡システムの急速な進歩と、低侵襲診断・手術への高い関心により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、動物医療費の増加と家畜の健康モニタリングの急速な拡大も市場の成長を牽引しています。
内視鏡検査の効果的な活用には、専門的な診断技術と手術技術が必要です。そのため、高度な内視鏡検査を実施できる訓練を受けた獣医師の不足が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342735/images/bodyimage1】
獣医内視鏡法市場セグメンテーションの傾向分析
獣医内視鏡法市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、獣医内視鏡法の市場調査は、製品タイプ別、動物タイプ別、アプリケーション別、手順別、エンドユーザー別と別地域に分割されています。
獣医内視鏡法市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-82924
製品タイプ別に基づいて、獣医内視鏡法市場は、フレキシブル内視鏡、硬性内視鏡、カプセル/ロボット支援内視鏡に分割されています。このうち、フレキシブル内視鏡セグメントは、幅広い臨床アプリケーションへの適応性と家畜およびコンパニオンアニマル診断における利用拡大により、予測期間中に42%のシェアを占めると予想されています。加えて、HDイメージング技術の進歩、光ファイバーの耐久性向上、そして低侵襲手術への注目度の高まりが、セグメントの成長を支えています。
獣医内視鏡法の地域市場の見通し
獣医内視鏡法市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、北米市場は、ペット飼育率の高さとコンパニオンアニマルケアへの支出増加、そして整備された医療インフラと専門医の存在により、予測期間中に34%を占めると予想されています。さらに、低侵襲診断技術の普及とペット保険の急速な拡大も市場の成長を牽引しています。