東進「新年度特別招待講習」開講中　新学年になる前の“今”がチャンス！ 入試対策・成績アップ・高校準備

東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、新高３生・新高２生・新高１生対象の「新年度特別招待講習」を、春休みに先駆けて開講しています。

「新年度特別招待講習」は、一流講師陣による授業（１講座は90分授業×5回＋講座修了判定テストほか）を、申込日に応じて最大４講座まで無料で受けられる講習です。学力向上と大学受験に向けてのモチベーションアップ、そして、東進の現役合格実績の理由を全国の高校生に体験していただくためのイベントです。

高校進学を控えた新高１生向けには「高１・１学期先取り特訓講習」もあり、自分に合った講習・講座を受けられます。いずれも受講料は無料招待です。「新年度特別招待講習」と「高１・１学期先取り特訓講習」ともに、3月1日（日）が４講座招待締切です。

【1】新年度特別招待講習（新高３生・新高２生・新高１生対象）

入試対策も、高校の成績アップも。新学年になる前の“今”がチャンス

「新年度特別招待講習」は、自分にピッタリの授業を最大４講座まで受けられる講習です。東進の実力講師陣によるわかりやすくて面白い授業は知的好奇心を刺激し、入試対策や高校の成績アップに役立ちます。授業に加え、コーチングや高速マスター基礎力養成講座もあり、すべて無料です。

2025年から始まった新課程の大学入試では、知識だけでは解けない探究型問題への対応が重要です。複数の資料の読み取りが求められる問題が増え、処理すべき情報量も大きく増えています。共通テスト６教科８科目の試験時間は、約9.6時間。２日間で約10万字を読んで、問題に答えるハードな試験です。また、総合型選抜・学校推薦型選抜が広がる現在、低学年から学習に取り組み高校の成績を上げることは、将来の可能性を広げることにつながります。難関大対策・高校の成績アップのどちらを目指す高校生にも、新学年になる前に「新年度特別招待講習」でスタートすることをおススメしています。

【2026年共通テスト 東進生が躍進！】

2026年1月17日・18日に実施された「大学入学共通テスト」において、驚きの結果が出ました。

６教科８科目／1,000点満点で、東進生全体の平均点は686.2点。東進生を除いた一般生全体の平均点は583.7点のため、東進生と一般生との差はなんと+102.5点となりました。

「大学入学共通テスト」が始まった2021年からの推移を見ると、東進生と一般生の差は年々広がっています。そしてついに2026年、その差が100点を超えたのです。ほとんどの科目の満点は100点のため、この差は『もう１科目余計に受けて満点を取れた』以上に大きな意味を持ちます。この差があれば、志望校の二次試験に余裕を持って臨めるでしょう。また、１ランク２ランク上の大学も視野に入ってきて、進学大学そして未来までもが変わるかもしれません。

右肩上がりで広がり続けるこの得点差。圧倒的な演習量とデータに基づく東進の環境が、受験生をさらなる高みへと押し上げています。あなたも、この「100点の余裕」を持って受験に挑みませんか？

【新年度特別招待講習 実施要項】

１．対象学年：新高３生、新高２生、新高１生 （東進生でない方）

※高０生（高校生レベルの学力を持つ意欲ある中学生）も申込できます。

２．申込締切：2026年3月27日（金）

３．受講期限：2026年4月10日（金）

４．受講可能講座数：

４講座招待…3月1日（日）までの申込

３講座招待…3月13日（金）までの申込

２講座招待…3月20日（金・祝）までの申込

１講座招待…3月27日（金）最終締切

（１講座は90分授業×5回＋講座修了判定テストほか）

さらに、高速マスター基礎力養成講座の「共通テスト対応英単語1800」「はじめからの基礎単語1200」

「数学計算演習」「今日のコラム」も受けられます。

５．受講料：無料招待 講習入会金・テキスト料等も無料です。

６．申込方法：「新年度特別招待講習」ウェブサイト

https://www.toshin.com/tokubetsu_shotai/

【新年度特別招待講習 講座例】

他にも、厳選した講座の中から自分に合った講座を選べます。

「英語Ｃ組・基礎力完成教室 特別編」 今井 宏 先生

長年にわたって数えきれない受験生を第一志望校に導く伝説の講座。「どうしても中級者から抜け出せない」「スピードが足りない」と悩んでいる高校生に最適です。大ベテラン講師による抱腹絶倒のトーク＋正統派の授業内容で、基礎と基本をもう一度鍛え直しましょう。

「基礎からの英文法」 安河内 哲也 先生

英語学習の核となる英文法の重要単元である「動詞の基本」「動名詞と不定詞」「分詞と分詞構文」「関係詞」「仮定法」の集中講義。皆さんのつまずきポイントを丁寧に解説していきます。どのように取り組んでいけば英語力を伸ばすことができるのかについても伝授していきます。

「大学入学共通テスト対策 数学Ⅱ・Ｂ・C（特別編）」 志田 晶 先生

2025年共通テストから「数Ⅱ・B」が「数Ⅱ・B・C」となり、試験時間も10分増加しました。この講座で新課程の共通テストの問題を体感し、本番に向けた勉強の方向性をつかみ、今すぐ勉強を始めるきっかけを作りましょう。「何から始めたらいいかわからない」君におススメ！

「現代文読解の本質 ～現代文学習における正しい指針を得るために～」 林 修 先生

林先生が、現代文の基本を教えます！ 今の自分の力を見極め、正しい方向へ走り出すきっかけを与えてくれる講座です。ベーシックから国立の難問まで、完全網羅。現代文という科目がわからない皆さんも、今の学力レベルは気にせずに受講してみてください。

「大学入学共通テスト対策 情報Ⅰ（入門編）」 渡辺 さき 先生

2026年の共通テスト「情報Ⅰ」は平均点が前年より12.67点も下がりました。差がついたのはプログラミング問題です。この講座では、情報科学の基本的な概念理解と、共通テスト対策で重要なポイントの演習を行います。これから「情報Ⅰ」対策をはじめる皆さんにおススメです。

英文法「不定詞」 大岩 秀樹 先生

『大岩のいちばんはじめの英文法【超基礎文法編】』は77万部突破のベストセラー。著者である大岩先生の情熱あふれる「関係詞」の授業は、英語アレルギーの生徒でさえ英語好きに変え、英語を得意科目にしてくれます。[助動詞、関係詞、分詞、比較の講座も設置]

数学Ⅱ「微分と積分 標準」 中村 悠人 先生

名門公立高校をトップレベルに押し上げた立役者である中村先生による「２次関数」の授業が、合格力と夢の実現力を育成。テンポのよいトーク、エッセンスのつまったテキスト、『“わかる”と“できる”を行き来する』授業、手と脳を動かす学習法で、力をぐんぐん伸ばします。

国語 古文「枕草子・古典文法」 吉田 裕子 先生

遠い昔の古文が、まるで身近な友人のエピソードのように、いきいきと現代によみがえる。急所をズバリおさえる古典文法、語源やイメージから覚える古文単語、絵や身ぶりで昔の様子が目に浮かぶように学ぶ古文常識……作品世界を楽しみながら、古文を得意科目にしよう。

【2】高１・１学期先取り特訓講習（新高１生対象）

高校入学前の『先取り学習』で、最初のテストで学年トップを目指す！

「高１・１学期先取り特訓講習」は、高校で学ぶ最初の単元を入学式前に先取りで学び、高校生活のスタートダッシュを切るための講習です。高校範囲の学習をスムーズにスタートできる授業が揃っています。最大４講座の授業に加え、コーチングや高速マスター基礎力養成講座もあり、すべて無料です。

高校入学前に「先取り学習」をすれば、最初のテストで学年トップも夢ではありません。①学校の授業が復習のように受けられるので、理解度アップにつながります。②授業についていけなくなることもないので、定期テストの好成績が狙えます。③学校の勉強が順調だと、部活との両立もうまくいきやすくなります。④そして、高１のうちから大学受験の準備も行えます。

【高１・１学期先取り特訓講習 実施要項】

１．対象学年：新高１生 （東進生でない方）

※高０生（高校生レベルの学力を持つ意欲ある中学生）も申込できます。

２．申込締切：2026年3月27日（金）

３．受講期限：2026年4月10日（金）

４．受講可能講座数：

４講座招待…3月1日（日）までの申込

３講座招待…3月13日（金）までの申込

２講座招待…3月20日（金・祝）までの申込

１講座招待…3月27日（金）最終締切

（１講座は90分授業×5回＋講座修了判定テストほか）

さらに、高速マスター基礎力養成講座の「共通テスト対応英単語1800」「はじめからの基礎単語1200」

「数学計算演習」「今日のコラム」も受けられます。

５．受講料：無料招待 講習入会金・テキスト料等も無料です。

６．申込方法：

「高１・１学期先取り特訓講習」ウェブサイト

https://www.toshin.com/tokubetsu_shotai/sakidori/

【高１・１学期先取り特訓講習 講座例】

他にも、厳選した講座の中から自分に合った講座を選べます。

「難関大を目指す高校英語入門」 渡辺 勝彦 先生

難関大を目指す新高１生を対象に、不定詞・動名詞・分詞などの高校で学ぶ文法事項および読解の基礎を学習します。中学から格段に難度の上がる高校での英語の学習法についても、渡辺先生ならではの軽快な語り口で解説します。

「トップレベル数学Ⅰ 数と式、集合と論証」 松田 聡平 先生

都道府県の最上位高校進学者に贈る、数学Ⅰを『先取り学習』する５日間。これまでの数学力を土台として、数学Ⅰの前半部分を一気に高速学習します。優秀な君たちを高校進学の前に徹底的に鍛え上げ、数学なら誰にも負けないという自信をつけさせる講座です。

「高等学校対応 数学(特別編) ２次関数」 大吉 巧馬 先生

学校の教科書の最重要項目の完全理解を目標に、単元・項目別に基礎事項を丁寧に解説し、演習により徹底的にマスターします。数学Ⅰの重要単元を『先取り学習』して、定期テストでの高得点を目指そう！[数学Ⅰ「数と式」も開講しています]

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアＮＯ．１の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進ハイスクール中学部」「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依選手をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。