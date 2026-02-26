2031年31.76億ドル規模へ拡大：電子材料・コーティング需要が牽引する固体エポキシ樹脂市場
エポキシ樹脂の可能性はここにある
エポキシ樹脂は熱硬化性樹脂であり、適切な架橋剤と反応するまで有用な特性を発現しない。高分子量のエポキシ樹脂には、熱可塑性コーティングとして直接有用特性を示すものが限られている。エポキシ樹脂は液体（液状エポキシ樹脂[LER]）や固体の形態で使用でき、さらに水や有機溶媒などに溶解させて利用することも可能である。
固体エポキシ樹脂の多様な可能性
固体エポキシ樹脂は熱硬化性樹脂であり、適切な架橋剤と反応することで初めて高い耐熱性や機械的強度を発現する特性を持つ。有用特性を即座に発揮する熱可塑性エポキシ樹脂は限られており、固体エポキシ樹脂は精密な加工や配合設計により用途に応じた性能を引き出せる素材である。液状樹脂や溶媒中での溶解形態もあるが、固体形態の利点は安定した保管性、取扱いの容易さ、そして製剤工程での正確な配合制御にある。これにより、電子材料や塗料、接着剤、工業用コーティングなど、多岐にわたる産業分野で不可欠な素材として位置づけられている。
市場は高性能化と用途多様化で活性化
市場動向を見ると、固体エポキシ樹脂は高性能化と用途多様化が成長の原動力となっている。LP Information調査チームの最新レポートである「世界固体エポキシ樹脂市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577028/solid-epoxy-resin）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバル固体エポキシ樹脂市場規模は31.76億米ドルに達すると予測されている。企業年報や政府の産業発表でも、高強度・耐熱性・耐薬品性を求める顧客ニーズが増加しており、これに応じた製品開発が活発に進められている。さらに、環境対応型製品や低VOC（揮発性有機化合物）仕様の固体エポキシ樹脂は、規制や顧客要望への対応として市場での価値を高めている。用途ごとの専門性と高性能化が市場競争力を決定づける要素である。
図. 固体エポキシ樹脂世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342716/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342716/images/bodyimage2】
図. 世界の固体エポキシ樹脂市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、固体エポキシ樹脂の世界的な主要製造業者には、Westlake、Olin、Kukdo Chemical、Nan Ya Plastics、Sanmu Group、Chang Chun Chemical、SINOPEC Baling、Huntsman、Nantong Xingchen、Kumho Petrochemicalなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
技術力と製品差別化が企業成長の鍵
固体エポキシ樹脂市場において企業の優位性は、技術力と製品差別化に大きく依存する。熱硬化性特性や配合条件に応じた最適設計能力が、顧客満足度や長期的な取引関係を左右する。また、安定供給と品質管理体制が整った企業は信頼性を獲得しやすく、高付加価値市場でのシェアを拡大することが可能である。製品性能の向上、特殊用途への適応、新規配合技術の開発は、単なる原料供給者から戦略的価値を持つサプライヤーへ進化するための重要な要素である。
用途拡張とグローバル戦略が市場を牽引
固体エポキシ樹脂市場の成長は、用途拡張と地域戦略の両立によって加速する。アジア地域では電子部品や建材向け需要の増加が市場拡大を牽引し、欧米市場では高機能コーティングや電気絶縁用途への高付加価値製品需要が強い。さらに、航空宇宙や自動車分野など特殊用途への応用が進むことで、企業は研究開発力と市場適応力を同時に強化する必要がある。こうした取り組みにより、製品ポートフォリオの多様化と国際競争力の向上が可能となり、市場成長を持続的に支える要因となる。
