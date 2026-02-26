兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから７周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里７周年イベント』を開催いたします。忍里7周年記念イベント第二弾として、うずまきボルトの誕生日当日である3月27日（金）から4月30日（木）の期間限定で「うずまきボルトバースデー2026」を開催いたします。3月27日（金）から3月29日（日）の3日間では、うずまきボルトの誕生日をお祝いする「うずまきボルトグリーティングイベント」を開催いたします。12時からはうずまきボルトとの撮影会を実施し、一緒に誕生日をお祝いすることができます。14時からはじゃんけん大会を開催いたします。じゃんけん大会の勝者には豪華景品をプレゼント！

ラーメン一楽のスペシャルメニュー「うずまき親子のスペシャルセット」を販売いたします。うずまきボルトの大好物「雷バーガー」と、うずまきナルトの大好物「一楽ラーメン」、さらにクリアボトル付きコラボドリンク（うずまきボルト）と、特典コースター（うずまきボルト）もついてくる、ファン必見のスペシャルセットです。また同期間中には、うずまきボルトの誕生日を祝う横断幕を誕生日に先駆け、3月20日(金)からアトラクション内に設置いたします。来場された方はどなたでも自由に、うずまきボルトへの誕生日メッセージを書き込むことができ、誕生日のお祝いを一緒に楽しむことができます。暖かくなるお出かけシーズンに、忍里の7周年と“うずまきボルト”の誕生日をお祝いする、盛りだくさんのイベントを楽しもう！

■「忍里7周年記念イベント」 弐の巻 「うずまきボルトバースデー2026」概要

実施期間：2026年3月27日（金）～4月30日（木）営業時間：10:00～22:00（最終受付20:00）内容：①うずまきボルトグリーティングイベントスケジュール： 3月27日（金）、28日（土）、29日（日）の3日間限定で開催12時／グリーティング・撮影会※個別撮影会は、各日15組限定となります。ご参加には整理券が必要です。※整理券は、各日オープン時より受付にて先着順で配布いたします。14時／じゃんけん大会※グリーティングイベントは雨天・悪天候等により急遽中止となる可能性もございます。場所：「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 火影岩前広場料金：無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です②一楽ラーメン「うずまき親子のスペシャルセット」開催期間：2026年3月27日（金）～4月30日（木）内容：うずまき親子の大好物がセットになった特別メニュー・うずまきボルトの雷バーガー・一楽ラーメン（味噌豚骨・豚骨・醤油から1つ選択）・クリアボトル付きコラボドリンク（うずまきボルト）アップルパイコーラ味・オリジナルコースター（うずまきボルト）場所：「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽料金：4,300円（税込）※別途、アトラクションの入場チケットが必要です③うずまきボルトバースデー横断幕設置期間：2026年3月2０日（金）～4月30日（木）内容：うずまきボルトの誕生日を記念して、オリジナル横断幕を忍里に設置いたします。来場者は自由にうずまきボルトへの誕生日メッセージを記入することができます。場所：「NARUTO＆BORUTO 忍里」内料金：無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要ですURL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ