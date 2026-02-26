兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」は、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトにて開催される、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に出展いたします。

本ブースでは、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ゴジラ迎撃作戦」「ドラゴンクエスト アイランド」、ニジゲンノモリ常設4つのコンテンツのコラボグッズに加え、大人気ゲーム「モンスターハンターシリーズ」とのコラボグッズも販売いたします。ニジゲンノモリのオフィシャルホテル「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では昨年6月に「モンスターハンター」コラボルームがオープンしており好評営業中です。さらに、期間限定コラボイベント 「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」のグッズも展開いたします。

■ラインナップ抜粋

また、「進撃の巨人 THE NIGHTWALK -壁の向こう側へ-」の世界観を紹介するPRパネル展示のほか、2026年2月12日より販売を開始した新作ゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の試遊体験も実施し、ニジゲンノモリならではの“体験型アニメパーク”の魅力を会場でお届けします。

■ 出展概要

イベント名：AnimeJapan 2026開催日程：2026年3月28日（土）・29日（日）会場：東京ビッグサイト 東6ホール J-38ブース出展内容：・ニジゲンノモリ常設4つのコンテンツのコラボグッズ展開・大人気ゲーム「モンスターハンターシリーズ」のコラボグッズ展開・期間限定コラボイベント TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボグッズ展開・「進撃の巨人 THE NIGHTWALK -壁の向こう側へ-」PRパネル展示・新作ゲーム「TOKYO SCRAMBLE」試遊体験URL：https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

