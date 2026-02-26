兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある大人気アトラクション『ドラゴンクエスト アイランド』では、2026年4月24日（金）より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」の開催が決定いたしました。これに伴い、現在展開中の「大魔王ゾーマとはじまりの島」編の物語はついに終了を迎えます。ゾーマとの戦いを経て、世界には再び平和が訪れました。魔王なき時代を迎えた今、冒険者たちは次なる未来へと歩み出す節目を迎えます。ロトシリーズの物語では、強い想いや選択が、時に世界の行く先を動かしてきました。物語の終章を迎えたこの瞬間は、冒険者一人ひとりが自身の未来と向き合う大切なタイミングでもあります。本アトラクションでは、この物語の区切りにあわせ、ゾーマ編終了記念企画として「冒険者の願いを叶えるキャンペーン」を3月7日（土）より開催いたします。本キャンペーンでは、期間限定でオリジナルスライム絵馬を販売。冒険者の皆さまには、これから始まる新たな冒険への願い、大切な人への想い、未来へ向けた希望や決意など、それぞれの想いを絵馬に自由に記入いただけます。記入いただいた絵馬は、アトラクションエリア内に設置される特設ステージへ飾ることができるほか、お持ち帰りいただくことも可能です。また、特設ステージに飾られた絵馬は、一定期間ごとに伊弉諾神宮へ奉納いたします。淡路島は、日本神話において“国生みのはじまりの地”と伝えられる場所。物語の一区切りを迎えるこの地から、冒険者たちの願いを未来へと託します。ゾーマ編を体験したすべての冒険者の皆さまへ――「いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」編へと続く新たな物語の扉が、いま開かれます。

■冒険者の願いを叶えるキャンペーン概要

名称：冒険者の願いを叶えるキャンペーン（ゾーマ編終了記念）開始：2026年3月7日（土）～2026年4月23日（木）内容：オリジナルスライム絵馬の販売・展示・伊弉諾神宮への奉納価格：1,200円（税込）HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

