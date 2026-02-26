株式会社 Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の中核事業であり、国内マス ターフランチャイジーとして、全国直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う 24 時間年中無休フィットネス ジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の会員数が2026 年1月末時点で110万人を突破いたしました。なお、展開店舗数は同じく2026 年1月末時点で日本全国1,242店舗に達しております。

当社では、企業理念「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指し、日本における 24 時間マシン特化型フィットネスジムのパイオニアとしてエニタイムフィットネス事業を2010 年から展開してまいりました。特に20～40 代を中心に、多くの方からご支持をいただき、2025年5月には国内会員数100万人を突破、2025年6月には国内展開店舗数1,200を達成し、その後も順調に会員数・店舗数を伸ばしてまいりました。近年では「運動＝鍛える」だけではなく、「運動＝人生をより楽しむための力を育む」ものと捉え、「ライフモチベートプレイス」という新たなブランドコンセプトのもと、自己肯定感や前向きなマインドを育む場所としての存在価値の向上に努めてきました。 2023年12月以降、エニタイムフィットネスを全国47都道府県に展開する当社の優位性を活かし、ブランディングの強化と更なる会員増に向けた全国プロモーションを実施しています。直近の25年12月～2026年1月の全国プロモーションにおいては、全国でのTVやWEB広告により、新規入会者数が前年同期比120％を超える方々に新たにご入会いただいたことで、今回の会員数110万人突破に至っております。 当社は今後もご利用いただいているお客様の満足度向上を果たしながら、エニタイフィットネス事業をはじめとした様々なアプローチにより運動機会の拡大と定着を図り、健康寿命の延伸による豊かな社会の実現を目指すべく企業活動を展開してまいります。

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

https://x.com/FastFitness_jp

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数110万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/