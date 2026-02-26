株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子 以下、ネオページ）が運営するWeb小説投稿サイト「ネオページ」は、このたび開催していた「COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞」の入賞作品を決定し、結果を発表いたしました。本コンテストは、恋愛・ラブコメジャンルの新たな才能の発掘を目的として開催され、多くの応募作品の中から選考を経て各賞が決定いたしました。発表ページ：https://www.neopage.com/announcements/1023995346699046912

■ 受賞作品一覧

小説部門

作品名：

鉄壁ガードのスミコさん！～俺に恋愛指南してくるギャル先輩が最強すぎる件～

作家名：

けんゆう

選評

「ギャル先輩×陰キャ男子」という王道構図に、古代中国思想家・墨子の思想を掛け合わせた、発想力あふれる青春ラブコメディです。ド派手な見た目とは裏腹に、理論武装した“恋の軍師”として主人公を導くスミコ先輩。そのギャップと存在感は圧倒的で、本作最大の魅力と言えるでしょう。一方、正義感ゆえに暴走しがちな主人公・尚賢の未熟さも丁寧に描かれ、物語にリアリティと成長の余白を与えています。「誰にでも優しく」「追わずに待て」など、スミコ先輩の語る“恋愛十論”はコミカルでありながら人間関係の本質を突いており、本作ならではのオリジナリティを生み出しています。軽快な会話劇とテンポの良い展開の中に、青春の痛みと希望がしっかり息づいている点も高く評価できます。思想で恋を攻略するという斬新な切り口と、強烈なヒロイン像。受賞にふさわしい、新感覚の青春ラブコメです。

https://www.neopage.com/book/33845946928412000

作品名：

異世界に行くより、私とラブコメしよ？

作家名：

八神鏡

選評

本作は、“異世界転生”という王道テンプレを真正面から扱いながら、それを全力で阻止する幼馴染ヒロインという逆転発想で描く、極めてエンタメ性の高いラブコメディです。主人公を転生させようとする女神・レイナールと、それを物理で粉砕する幼馴染・麗奈。真っ白な空間を殴り壊す導入から、トラック事故、落下物、通り魔といった“転生テンプレ”を次々に回避していく展開は、メタ的な面白さと爽快感に満ちています。特に魅力的なのは、圧倒的な行動力で主人公を守り抜く麗奈のヒロイン像です。強さと可愛さ、重めの愛情表現を併せ持つ彼女は、物語の推進力そのもの。異世界の「富・名声・ハーレム」に対し、「わたしを選んで」と真正面からぶつかる構図は、ラブコメとして非常に分かりやすく、力強いテーマ性を持っています。“異世界よりも、隣にいる君。”テンプレを熟知したうえで裏切り、笑いとときめきへ昇華させた、発想勝ちの転生阻止ラブコメです。

https://www.neopage.com/book/34147118028408400

作品名：

ツンデレ師匠は、薄幸少女を放っておけない

作家名：

依馬 亜連

選評

“凍血”の異名を持つ魔術師・瀬田クレンは、悪魔にも人間にも容赦しない実力者。しかし虐待を受ける少女ミアンを前にしたとき、その冷徹さは揺らぎます。辛辣で不器用、それでも弱者を放っておけないクレンのギャップが本作最大の魅力。対するミアンもただ守られるだけではなく、自ら弟子入りを志願する芯の強さを持っています。重い背景を抱えながらも、軽快な掛け合いと同居生活のドタバタが心地よいテンポを生み出し、やがて芽生える“師弟以上”の関係に期待が高まります。冷たいはずの男が、誰よりも温かい。不器用な優しさが光る、完成度の高い師弟ラブコメです。

コミック原作賞

https://www.neopage.com/book/34057356420330600

作品名：

鉄壁ガードのスミコさん！～俺に恋愛指南してくるギャル先輩が最強すぎる件～

作家名：

けんゆう

選評

ラブコメの定番になりつつある「ギャルヒロイン」に加えて、「漢文と恋愛指導の融合」という切り口の新しさが大変魅力的でした。こじらせ陰キャ主人公が陽キャギャルに救われる王道展開をベースに、勉強会や部活の存続危機、マッサージ回などイベントが豊富で、コミカライズした時に画面映えしそうなシーンがたくさんありました。平成ライトノベルの懐かしさを感じさせつつも斬新な、読み心地の良い作品です。愛嬌のある登場人物も多く、そのキャラクター回しも秀逸で、テンポ良くスラスラと読めます。特に、「幼なじみ（仁村歌奈恵）はもう登場しないのかな」と思った矢先、しっかり再登場させる展開は驚きでした。出会いあり、友情あり、いじらしい恋愛もあり！ 墨子の十論になぞらえた恋愛指導で彼らがどんな青春を繰り広げて行くのか、続きがとても楽しみな作品です。

https://www.neopage.com/book/33845946928412000

作品名：

異世界に行くより、私とラブコメしよ？

作家名：

八神鏡

選評

流行りの異世界転生を逆手に取った「異世界転生“阻止”×ラブコメ」の斬新さに惹きつけられました。麗奈は一般的なこじらせヒロインとは真逆で、大きな愛情をド直球で伝える子ですが、その偏愛的なまでの愛情と主人公との関係性はある意味、違ったベクトルでこじらせていて素晴らしかったです。また、ヒロインのかわいい描写はもちろん、一方で毎回カッコよく主人公を助けてくれるので、中だるみせず読むことができ、コミカライズでの見せ場も数多く作れそうな印象を受けました。本作は恋愛パートも魅力的ですが、ヒロインが一体何者なのか？ 他のヒロインたちが絶対に主人公を異世界に転生させたい目的は？ など謎を追っていく楽しさもあり、多方向から楽しめる作品です。今後も個性豊かなキャラクターたちの主人公争奪戦から目が離せません。

■ 総評

「COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞」に、多くの作品をご応募いただき、誠にありがとうございました。ご参加くださった著者の皆さまに、編集部一同心より御礼申し上げます。本コンテストでは、こじらせをテーマにしたラブコメ作品を募集させていただきました。ただ甘いだけではない、不器用さや思い込み、意地や勘違い、すれ違いによって生まれる笑いとときめき、そうした感情のもつれをいかに魅力的に描けているかが、今回の大きな選考ポイントとなりました。応募作品には、素直になれない主人公同士の空回り、自己評価が低すぎるヒロイン、拗らせた初恋の再会、ライバル不在なのに勝手に三角関係を作ってしまう思い込み型ヒーローなど、多彩なこじらせの形が見られました。キャラクター自身の思考や性格が原因で状況をややこしくしていくタイプの作品です。外部要因ではなく「本人の内面」が物語を転がしていく構造は、非常に読者を定着させる力を持っていました。また、コミカライズを前提とした選考ということもあり、テンポの良い掛け合い、表情が浮かぶシチュエーション、コマ割りを想像できる見せ場があるかどうかも重要なポイントでした。こじらせラブコメは感情の暴走が魅力のひとつでもありますので、その爆発力が視覚的に映える作品は、特に印象に残りました。今回の応募作を通して、こじらせという要素が持つ可能性の広さを改めて実感いたしました。不器用で遠回りな恋だからこそ生まれる笑いと、ときに胸を締めつけるような切なさ。その両立こそが、こじらせラブコメの真骨頂であると感じております。今後もネオページでは、作家の皆さまと共に、読者の心をくすぐるラブコメ作品を生み出していけることを楽しみにしております。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

■ 今後の展開

受賞作品は漫画家によるコミカライズが募集され、COMICメテオおよびネオページ内での作品掲載やプロモーション強化を予定しています。また、今後のメディア展開や書籍化等の可能性も視野に入れ、作品のさらなる成長を後押ししてまいります。

■ ネオページについて

ネオページは、恋愛、異世界、ファンタジー、ホラーなど多彩なジャンルを扱うWeb小説投稿サイトです。ランキングやコンテスト企画を通じて、創作者と読者をつなぐプラットフォームを提供しています。公式サイト：https://www.neopage.com

■会社概要

会社名：株式会社ネオページ事業内容：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営

■関連リンク

◆ネオページサイトhttps://www.neopage.com/◆COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞 受賞作品発表ページhttps://www.neopage.com/announcements/1023995346699046912◆ネオページ公式X（旧Twitter）https://x.com/Neopage_jp◆ネオページ編集部X（旧Twitter）https://x.com/neopage_editors◆ネオページDiscordサーバーhttps://discord.com/invite/7yNcy7VDCM