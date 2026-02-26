飼料残量の見える化でCO₂が減らせる⁉ ～「必要な分だけ」届ける仕組みが、畜産業の未来と地球を守る～

株式会社YE DIGITAL











畜産業の現場では、家畜に欠かせない飼料を日々農場へ届ける「飼料輸送」が行われています。安定した飼料供給を維持するためには、長距離輸送が必要となるケースが多いのですが、その背景には飼料原料の生産地や工場、港湾が限られた地域に集中しているといった地理的な条件が大きく関係しています。

そして、そのような中で、飼料輸送の過程で発生するCO₂排出など、環境への影響が見過ごされがちです。





本コラムでは、飼料輸送の環境負荷について、現状と課題を整理し、効率化によってCO₂排出量の低減につながる取り組みをご紹介します。

●1回の飼料輸送で家庭約2か月分のCO₂排出量になることも！

飼料輸送に使われる特殊車両（バルク車／最大積載量8～10トン）1台ごとに発生する環境負荷は決して小さくありません。

経済産業省「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）告示」によると、軽油のCO₂排出原単位は2.585t-CO₂/kl、燃費は3.09km/l（＝3,090km/kl）とされています。

この条件で計算すると、特殊車両（バルク車）が1km走行するごとに排出するCO₂は約0.84kgです。

例えば、特殊車両（バルク車）で飼料を往復100km輸送した場合、

100km ÷ 3,090km/kl × 2.585t-CO₂/kl ＝ 約0.0837t-CO₂（＝約83.7kg-CO₂）

となります。これは、環境省データで示される一般家庭の1か月分のCO₂排出量（約140kg-CO₂、家庭部門の月間排出量）の約6割にあたります。

全国的には1回あたりの輸送距離が100km未満のケースが多いものの、地域によっては100kmを超える長距離輸送も発生しています。











例えば、工場が太平洋側に偏在している一方で、東北や北陸など日本海側にも畜産地域が多く、場合によっては1回の輸送距離が300kmを超えることもあります。この場合、CO₂排出量は約251kg（300km÷3,090km/kl×2.585t-CO₂/kl）となり、家庭1か月分のCO₂排出量を大きく上回ります。（※1）

畜産業界では、こうした長距離輸送が全国各地で日々繰り返されています。





特に、在庫切れを避けるための「念のため」や「万が一に備えて」の追加発注が重なると、1台ごとの負荷が積み重なり、結果として飼料輸送全体のCO₂排出量がさらに増大することになります。

●このままでは必要な飼料が届かない未来が⁉

なぜ、「念のため」による発注過多や「突然の追加発注」による飼料輸送はなくならないのでしょうか。











その背景には、現場で飼料タンクの残量を正確に把握できないという課題があります。残量が不明確なため、在庫切れを避けようと「念のため」余分に発注することも少なくありません。また、飼料が予想外に減った場合には、急きょ追加発注を行うケースも見られます。

こうした追加輸送が発生することで、CO₂排出量だけでなく、燃料費や人員負担の増加にもつながってしまいます。





さらに、物流業界では働き方改革による労働時間規制やドライバー不足の影響が年々深刻化しており、2030年には輸送能力が約35％不足するという試算もあります。（※2）





このままでは、必要な飼料が届かない未来が現実になるかもしれません。

だからこそ、これまで以上に効率的な飼料輸送体制の構築が求められています。輸送能力が減る中で、「念のため」による発注過多や「突然の追加発注」による飼料輸送を減らすことは、環境負荷の軽減と持続可能な飼料配送の両面で、今まさに取り組むべき課題だと私は考えます。

●「必要な分だけ」届ける仕組みが、飼料輸送を変える

飼料輸送の現場では、タンク残量をリアルタイムで把握し、必要なタイミングで「必要な分だけ」輸送する仕組みが、ますます重要になっていくと私は考えます。

こうした仕組みの導入によって、「念のため」による発注過多や「突然の追加発注」による余分な輸送の防止、また走行距離や配送回数の削減によるCO₂排出量の低減、燃料費の節約や作業の安全性向上など、多くのメリットが期待できます。





さらに、輸送エリア内の飼料タンク残量を見える化することで、事前に飼料補充日の調整ができ、直前発注や発注過多の削減につながり、輸送業務の効率化も可能になると考えます。これは、国土交通省が掲げる「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の方針にもつながる取り組みです。（※3）

●「Milfee」で始める、飼料残量の見える化

飼料タンク内の残量をリアルタイムで把握できれば、在庫切れや過剰発注を防ぐことができます。こうした「見える化」の仕組みは、現場の効率化や環境負荷の軽減にもつながります。





その解決策のひとつとして、YEデジタル( https://www.ye-digital.com/jp/ )

が提供する飼料タンク残量管理ソリューション「Milfee」( https://www.ye-digital.com/jp/product/milfee/ )も活用されています。「Milfee」は、畜産農家・飼料メーカー・運送会社それぞれがPCやスマートフォンで飼料残量を確認できるため、巡回確認が不要となり、突発的な追加発注の削減や飼料製造・運送の効率化（飼料流通合理化）にもつながります。





これにより、現場の状況に合わせて最適なタイミングで飼料輸送を行うことが可能となり、過剰輸送や突発的輸送の防止、また燃料費やCO₂排出量の削減といった課題解決にもつながります。







●地球環境とつながる、SDGsの視点から考える畜産業

飼料残量の見える化や効率的な輸送の取り組みは、実はSDGs（持続可能な開発目標）とも深く関わっています。

たとえば、目標13「気候変動に具体的な対策を」や目標12「つくる責任 つかう責任」、目標9「産業と技術革新の基盤を作ろう」などが挙げられます。





現場での必要以上の輸送や過剰発注を減らし、CO₂排出量や燃料消費を抑えることは、気候変動対策や資源の有効活用につながります。

また、IoTを活用した見える化の技術は、畜産現場をより効率的にするための有効な手段です。





こうした取り組みを積み重ねることで、畜産業界の持続可能性を高め、社会全体のSDGs達成にも一歩近づくのではないかと私は考えます。

●さいごに

飼料残量の見える化は、単なる効率化のための手段ではありません。日々の配送計画を見直し、必要な分だけを適切なタイミングで届けることで、CO₂排出の削減や燃料費の節約、安全な働き方の実現につながります。





こうした積み重ねが、畜産業の持続可能な発展だけでなく、私たちが暮らす地球環境を守る一歩にもなります。これからも、技術と現場の知恵を組み合わせながら、より良い畜産業界について一緒に考えていきたいと思います。









※1 出典：

経済産業省、資源エネルギー庁「輸送の省エネ法規制」( https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/institution/ )

環境省「家庭部門のCO₂排出実態統計調査」月別CO₂排出量（図8-1、2023年6月値 約140kg-CO₂）( https://www.env.go.jp/content/000323408.pdf )

※2 出典：NX総合研究所・野村総合研究所試算（宮崎県トラック協会講演資料、YEデジタルセミナー「飼料流通合理化の最前線」、2025年9月）

※3 出典：国土交通省「持続可能な物流の実現に向けた検討会」( https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000023.html )