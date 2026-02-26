プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」が、理美容室のためのワーキング情報誌 2026年の最新版カタログ「BEAUTY PRO BOUTIQUE Vol.37」を発刊！ 無料進呈中！！
プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」（https://www.bitsuhan.com/）が、理美容室のためのワーキング情報誌 2026年の最新版カタログ「BEAUTY PRO BOUTIQUE Vol.37」を発刊いたしました。
サロンワークの必需品であるヘアカラー剤からパーマ剤、ヘアケア用品、スキンケアやメイク、エステ・ネイル用品、シザー、大型機材・雑貨に加え、今回もサロンに役立つ特集を多数掲載。
人気ブリーチ10種を徹底比較！ブリーチ力や2剤の使い分けをチェック！
今注目のヘナや、おすすめのベストアイテム11選！ 人気ヘアカラー特集などなど。
業界最大規模の大ボリューム 全820ページをA4版ワイドサイズのフルカラーでお届け。
最新アイテムから定番アイテムまで、豊富な商品を見やすく、探しやすいカタログとなっています。
そのほかにもサロン経営のサポート、集客・売り上げアップのアイデアなど、美容業界の最新情報を多数ご紹介。
「美通販」では、最新版カタログ「37号」の発刊に伴い、最新かつ有益な情報・サービス・商品を多くの皆様に提供していくことで、これからも美容業界に携わる方々の発展に貢献していきたい所存です。
＜美通販カタログ「BEAUTY PRO BOUTIQUE Vol.37」＞
●発刊日：2026年2月26日
●A4版ワイドサイズ
●全820ページの大ボリューム
●全ページフルカラー
※最新版カタログ「37号」は無料で、ご注文のお荷物に同梱、またはレターパックでのお届けが可能です。
尚、弊社はBtoBの通販販売のため、カタログ請求は理美容室、エステ＆ネイルサロン、理美容学校、エステティシャン、ネイリストなどの理美容関係者限定とさせていただきます。一般の方はご遠慮ください。
【カタログ請求】
弊社ホームページよりご依頼ください。
お荷物同梱する場合：
https://www.bitsuhan.com/site/item/00201840
カタログのみ発送希望の場合：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXp7fngWBOD8Eofs19FrQTVJeSzsS-osY7DmqEQ7wkfV5j9Q/viewform
＜本件に関するお問い合わせ＞
会社名：株式会社美通販
事業内容：B to B美容材料の通販
担当者：松田
URL:https://www.bitsuhan.com
TEL:0120-389713（9:00～18:00/日曜日、年末年始除く）
FAX:0120-841328（24時間受付）
