積水ハウス、米国の木造住宅シャーウッドの分譲地開発「Folsom」「Arcadia」が

積水ハウス株式会社の木造住宅シャーウッドの分譲地開発「Folsom（フォルサム）」「Arcadia（アーケーディア）」は、全米住宅建設業者協会（NAHB）の評議会である全米販売マーケティング協議会（NSMC）が主催する「The Nationals 2026」で発表された全米を対象としたアワードの4部門において、各部門1件のみが選ばれる最高賞「Gold Award」を受賞しました。昨年の「Sommers Bend（サマーズベンド）」のシャーウッドの4部門受賞に続き、2年連続での受賞となります。

当社は米国において、日本で培ってきた住宅技術の移植を進めており、当社独自の木造住宅シャーウッドの販売を拡大しています。

本賞において、当社の木造住宅シャーウッドは、米国におけるプレミアムブランドとして、各地のコミュニティで、独自の構造や優れた耐震性、耐久性、高精度な設計・施工による美しさ、豊かなライフスタイルの提案など、その品質の高さが評価されました。

シャーウッドは、以下の複数部門で最高賞「Gold Award」を受賞しました。

●ベストセールスエクスペリエンス

●ベストウェブサイトフォービルダー

●ベスト戸建住宅モデルホーム（3,001-3,500 sf）

●戸建住宅コミュニティオブザイヤー

「The Nationals」は、新築住宅販売やマーケティングのプロフェッショナル、販売担当者、建築業者、コミュニティを対象とした、北米最大かつ最も権威ある賞です。1982年以降、住宅業界における輝かしい成果をあげた企業や人々を称えるとともに、各分野における優れた業績や世界中の最先端の商品およびプロジェクトなどの表彰を通して、新築住宅販売やマーケティングのトレンドを紹介しています。

本アワードの受賞者は、業界の様々な専門家によって構成された審査委員により、1,100件以上におよぶ応募の中から選定されました。

積水ハウスは、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンのもと、今後も「幸せ住まい」を追求してまいります。

■受賞物件および受賞部門

高い技術力を活かして幸せやウェルビーイングをはじめとした様々な価値を提供するフォルサムとアーケーディアのシャーウッドは、本アワードにおいて高く評価され、以下の4部門での「Gold Award」受賞に至りました。

① プロジェクト：Folsom（フォルサム）

部門：ベストセールスエクスペリエンス、ベストウェブサイトフォービルダー、戸建住宅コミュニティオブザイヤー

北カリフォルニアの美しい自然に囲まれたFolsom（フォルサム）は、2025年にオープンした計41区画のシャーウッドの分譲地です。Folsomのシャーウッドは、長い歴史を持つ日本の建築に着想を得ながら、最新のテクノロジーとライフスタイル提案型のデザインを取り入れた住まいです。住まい手のウェルビーイングにつながる「自然を感じる暮らし」に焦点を当て、広々としたキッチンから屋根付きのパティオまで、屋内外をゆるやかにつなぐ設計となっています。加えて、ゼロエネルギー技術や高耐震の独自構法、耐火性に優れたベルバーンなどを採用し、安全性とサステナビリティにも配慮しています。

セールスエクスペリエンスの部門を受賞した「エクスペリエンスセンター」は、集成材の柱や梁、陶版外壁「ベルバーン」、接合部の模型など、各展示を通してシャーウッドの技術への理解を深めていただける施設です。ご来場いただいたお客様からは、心地よい空間や、知識豊富な営業担当者とのコミュニケーションに関して好評の声をいただいています。





②プロジェクト：Arcadia（アーケーディア）・フロアプラン：Juniper（ジュニパー）

部門：ベスト戸建住宅モデルホーム（3,001-3,500 sf / 約278-325 ㎡)

Arcadia（アーケーディア）は、ラスベガスに位置する計40区画のシャーウッドの分譲地です。この度受賞したJuniper（ジュニパー）は、ベッドルーム、4.5バスルーム、3,209sf（約298㎡）のフロアプランです。

リモートワークや作業に最適なワークスペース、日々の料理をよりスムーズにするプレップキッチン、そして1階には親族や友人の滞在に適したゲスト用のベッドルームなど、多様な暮らし方に寄り添う細やかな空間設計が特長です。また、「ミラドール」と呼ばれる景色を楽しむための屋外空間では、日常から離れ、自然の中で安らぎのひとときを過ごせます。

The Nationalsについて：https://www.thenationals.com/

フォルサムについて： https://shawood.com/community/folsom/

アーケーディアについて： https://shawood.com/community/arcadia/

米国シャーウッドウェブサイト（英語）：https://shawood.com/

グローバルシャーウッドウェブサイト（英語）：https://www.sekisuihouse-global.com/shawood/

グローバルウェブサイト：https://www.sekisuihouse-global.com/jp/