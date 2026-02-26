秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年3月号を2026年2月25日(水)に発行しました。

2017年11月号からはじまったPALETTEは今号で100号を迎えます。このことを記念し、特別企画として、鉄道の現場の第一線で働く5名の従業員とそのお仕事内容を特集します。秩父鉄道で働いているからこそ知っている駅や沿線の見どころのほか、おすすめの飲食店なども従業員の視点で紹介します。秩父鉄道の日常を支える従業員を身近に感じていただき、秩父鉄道でのお出かけを一層お楽しみいただけるよう企画しました。YouTubeとの連動企画として、PALETTEに登場する従業員のお仕事密着動画も公開します。

詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年3月号 イメージ





【PALETTE2026年3月号について】

特別企画「のぞいてみた！秩父鉄道のしごとば」では、沿線の観光スポットなど、秩父鉄道の外側を紹介する普段の紙面と視点を変えて、秩父鉄道の内側を伝える特別な特集をお届けします。駅務員、運転士、車両技術、電気技術、保線技術の5名の従業員とその職場を取材し、鉄道の安全運行を支える裏側にスポットを当てました。従業員による鉄道の豆知識のほか、従業員がお昼休みに利用する飲食店なども紹介しており、等身大でリアルな秩父鉄道のおすすめが詰まった一冊です。

長瀞地域の旬な見どころを紹介する「ながとろ日和」においても、100号を記念し、各施設の従業員による一押しの長瀞の楽しみ方を掲載しています。





(1) 発行日

2026年2月25日(水)





(2) 配布箇所

秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても配布にご協力いただいています。





(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17:00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。





●秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html





●秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway





PALETTE mini 投稿イメージ





【お仕事動画との連動について】

YouTube秩父鉄道公式チャンネルにおいて、PALETTE2026年3月号に登場する5名の従業員のお仕事に密着する動画を順次公開します。従業員の出勤時からカメラマンが1日同行し、リアルなお仕事の様子をお届けします。お仕事動画の製作は初の試みで、秩父鉄道のお仕事に関心をもっていただき、秩父鉄道の魅力を感じていただけるよう製作しました。

第一弾として、2026年2月25日(水)に駅務員のお仕事動画を公開しました。1911年に開業し、関東の駅百選に選定されたレトロな長瀞駅で、日々笑顔で働く女性駅務員に密着しています。





●YouTube秩父鉄道公式チャンネル

https://www.youtube.com/@chichibu_railway





お仕事動画 イメージ1

お仕事動画 イメージ2





【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後から秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品などを抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しているほか、PALETTEへの広告掲載のお問合せも承っています。









◆PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9:00～17:00)





◆お仕事動画に関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 鉄道事業本部 運輸部 運輸課

TEL：048-523-3313(平日9:00～17:00)