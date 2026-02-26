播磨灘の美しい海を一望できるカフェレストラン『miele（ミエレ）』では、春の訪れを告げる期間限定メニュー3種と、新たな定番として楽しめるグランドメニュー3種を3月1日（日）より提供いたします。URL：https://miele-da-scuola.com/news/1553/

春限定メニューの目玉は、インパクト抜群の「新玉ねぎ乗せ放題ピザ」。にんにくとオリーブオイルが香るピッツァ・ビアンカに生ハムやチーズを合わせ、ボウル1杯分の淡路島産新玉ねぎをお好きなだけトッピング。また、「春キャベツのアーリオ オーリオ」は、春キャベツにサルシッチャや桜エビ、しらすの旨味を重ね、白ワイン香るソースで仕上げた、旨味を凝縮した 奥行きのあるパスタです。さらにデザートには、淡路島産いちごをふんだんに使った「いちごのワッフル」が登場。甘酸っぱく見た目も可愛い一皿です。

グランドメニューには、リニューアル前から大好評をいただいていた自家製ワッフルが、“はちみつかけ放題”で復活。淡路島牛乳を使用した自家製ワッフル生地に、ミエレ自慢のはちみつを思う存分かけて、自分好みの甘さで楽しめます。また、淡路島産玉ねぎと淡路鶏を使用し、カイエンペッパーとハニーマスタードの甘辛さとザクザク食感がクセになる「フライドチキンハニーマスタードバーガー」や、スモークした淡路牛パテに、はちみつやいぶりがっこ入りマヨネーズ、スモークパプリカパウダーのソースを合わせた、香り豊かな「淡路牛スモークバーガー」など、香りと旨味を堪能できる新メニューもラインアップ。

この春のミエレで、はちみつと島食材が織りなす新しいおいしさとの出会いを、ぜひお楽しみください。

■ miele（ミエレ）『春メニュー＆新グランドメニュー』概要

開 始 日：3月1日（日）※春メニューは5月31日まで提供料金：〈春メニュー〉・新玉ねぎ乗せ放題ピザ／2,200円（税込）※仕入れ状況により新玉ねぎではない可能性あり生ハムをのせたピッツァ・ビアンカに、ボウル1杯の新玉ねぎが乗せ放題の一品・春キャベツのアーリオオーリオ／2,200円（税込） 春キャベツにサルシッチャや桜エビ、しらすの旨味を重ね、白ワイン香るソースで仕上げた一品・いちごのワッフル／2,200円（税込）淡路島牛乳を使用した自家製ワッフル生地に、淡路産いちごをふんだんに使った甘酸っぱい一品〈新グランドメニュー〉・はちみつかけ放題ワッフル／1,680円（税込）淡路島牛乳を使用した自家製ワッフル生地に、はちみつがかけ放題の一品・フライドチキンハニーマスタードバーガー／2,200円（税込）淡路島産玉ねぎと淡路鶏を使用し、甘辛さとザクザク食感がクセになる一品・淡路牛スモークバーガー／2,200円（税込）淡路牛パテやはちみつなど、「スモーク」にこだわった香り豊かな一品定休日：木曜日営業時間：平日／10:30～19:00（L.O. 18:30）、土日祝／10:00～19:00（L.O. 18:30）HP：https://miele-da-scuola.com/ Instagram：https://www.instagram.com/miele_awaji/お問合せ：miele（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-82-1820

