ミニストップは、完熟したアップルマンゴーを使用した「完熟アップルマンゴーパフェ」を、２０２６年２月２７日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売します。香り豊かで濃厚な味わいと濃いオレンジ色が特長の「マハチャノック種」マンゴーを使用しています。 「完熟アップルマンゴーパフェ」の２倍の量のマンゴーを使用した、「得盛マンゴーパフェ」も同時発売します。 ミニストップは今後も、見た目・食感ともにお楽しみいただける商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●発売日： ２０２６年２月２７日（金） ●発売地区： 全国（２０２６年１月末現在：１，７６０店）

●商品名： 完熟アップルマンゴーパフェ／得盛マンゴーパフェ●本体価格： ５００円（税込価格：５４０．００円）※１ ／ ７５０円（税込価格：８１０．００円）※１ ●エネルギー ：１７４kcal※2 ／２７５kcal※2 ●商品特長：★果肉もソースも、タイ産のマンゴー「マハチャノック種」を使用しています。（フローズンフルーツ使用）★収穫後、追熟を行うことで甘味と香りを引き出した、贅沢なマンゴーパフェです。「得盛マンゴーパフェ」は、「完熟アップルマンゴーパフェ」の２倍の量のマンゴーを使用しています。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、おトクなクーポンを配信します。●クーポン対象商品：完熟アップルマンゴーパフェ●クーポン利用期間：２０２６年２月２７日（金）～３月１２日（木）●クーポン内容：本体価格より３２円引きクーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。得盛マンゴーパフェは、対象外となります。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでもお得！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでもクーポンを配信します。●クーポン対象商品：完熟アップルマンゴーパフェ●クーポン利用期間：２０２６年２月２７日（金）～３月１２日（木）●クーポン内容：本体価格より３２円引きミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。 モバイルオーダー WEB版では、クーポンをご利用いただけません。得盛マンゴーパフェは、対象外となります。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※3】

〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無し。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。※3 カウンターコーヒーやクーポン商品など、一部の商品を除きます。※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。