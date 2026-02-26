博多駅構内に位置する九州最大級のおみやげ処 「博多エキナカ マイング」では、「JA全農ふくれん」とのタイアップイベント「あまおうエールフェア ～博多あまおうを大切なあの人へ～」を実施します。

【あまおうエールフェアのポイント】

**①過去最大規模** 今年で３度目、JA全農ふくれんとのタイアップイベント

**②魅力的なプレゼントキャンペーンの実施**博多あまおう「いちごの王さま」キーホルダーは、JA全農ふくれんのオリジナル（非売品）

**③巨大あまおうオブジェやフォトスポットを設置**

【あまおうエールフェア概要】

**①博多あまおうや福岡県産農産物加工品の販売**

②あまおうプレゼントキャンペーン

博多あまおう2粒ハート型パックをプレゼント［進呈条件］マイング店舗2,000円以上購入レシート提示※各日先着50名※レシート合算不可、当日購入レシートのみ有効

**③博多あまおう「いちごの王さま」オリジナルキーホルダープレゼントキャンペーン**［進呈条件］下記３項目全てを達成でプレゼント・当イベント販売会場で博多あまおうを2,400円以上購入・あまおうエールInstagramアカウントをフォロー・会場でメッセージカード記入※各日先着100名※①～③は全て無くなり次第終了となります。※②～③は全てお一人様１回限りとなります。※内容は予告なく変更となる場合がございます。

タイトル：「あまおうエールフェア ～博多あまおうを大切なあの人へ～」日 時：2026/2/28(土)、2026/3/1(日) 各日11：00～19：00場 所：博多エキナカ マイング 中央イベントスペース マイング広場

「あまおうエールキャンペーン」とは

https://www.ming.or.jp/strawberryfesta/

大切なあの人へ。がんばっている家族へ。博多あまおうで、エールをおくりませんか。あかい。まるい。おおきい。うまい。どんないちごよりも特別な、 博多あまおうだからこそ。あなたの応援の声を、届けたい想いを、 ぎゅっと込められる。あまおうエール。甘くて大きなひと粒が、心と心をつなげます

**【あまおうエールキャンペーン実施中】**「#あまおうエール2026」を必ず付けて、『誰かへの応援メッセージ』もしくは『博多あまおうの写真、博多あまおうを食べている写真』をInstagramに投稿するだけで応募完了です。投稿してくれた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント！今年は、福岡県産のお野菜や果物、博多あまおうの加工品セットなどをご用意しています。詳細はあまおうエールHP（https://zennoh-fukuren.jp/amaou_yell/）、あまおうエール公式Instagram（@amaou_yell_official）をご確認ください。キャンペーン期間：2026/2/1～2026/4/30

https://zennoh-fukuren.jp/amaou_yell/

「あまおうエールフェア」に込めた想い

福岡が誇るブランドいちご「博多あまおう」。そのおいしさと魅力を、もっと深く、もっと楽しく味わっていただきたい--この想いが、今回のフェアの原点です。大きくて、甘くて、特別感のある博多あまおうは、自分で楽しむだけでなく、日ごろの感謝の気持ちや、誰かに伝えたい想いを届ける“きっかけ”にもなる果実です。その想いを形にするため、JA全農ふくれんとタイアップし、「あまおうエールフェア」を企画しました。博多あまおうを通じて、地元の皆さまには誇りと愛着を、県外・海外から訪れる皆さまには旅の思い出と感動を--。あまおうが人と人をつなぐ“エール”となることを願っています。

＜博多エキナカ マイング概要＞博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗運営会社：株式会社博多ステーションビルWEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata