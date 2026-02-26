株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 酒井淳）と株式会社ナビタイムジャパン（東京都港区南青山 代表取締役社長 大西啓介）は、ツアー造成で連携する「NICHER TRAVEL」のプラットフォームを通じて、地域事業者の旅行アイデアを具現化する新たなプロジェクト「CO-JOURNEY by NICHER TRAVEL」を2026年2月26日（木）から開始します。この取組みは、地域事業者が発掘した観光資源をワンストップで旅行商品化し、消費者に提供するものです。









今回新たに立ち上げられた「CO-JOURNEY by NICHER TRAVEL」は、阪急交通社がこれまで旅行業で培った豊富な知識と経験をもとに、地域事業者のアイデアを活かした旅行商品を開発することで、地域活性化のトータルサポートを行います。このプロジェクトにより、地域事業者は、地域の素材やアイデアをスピーディーかつ円滑に商品化でき、消費者に効率的に告知できます。





また、ナビタイムジャパンの「NICHER TRAVEL」の運営ノウハウを掛け合わせ、ニッチな旅に関心の高い消費者向けの企画検討から提供まで、地域事業者を伴走支援します。





阪急交通社とナビタイムジャパンは、「旅を通じて地域の発展や人々の交流に貢献する」という共通理念のもと、地域の魅力を発信するプラットフォーム「NICHER TRAVEL」により、地域の活性化に向けた取組みを推進してまいります。





■旅行商品企画・販売システム・運営をトータルでサポート





■「NICHER TRAVEL」について

"旅を介して、地域の活性化や人々の交流に貢献する"ことを目指し、株式会社阪急交通社と株式会社ナビタイムジャパンがスタートさせた旅のプラットフォームです。地方自治体や観光協会、企業・ブランド、生産者、クリエイター、地域住民の方々などを結びつけて、独創的なパッケージツアーを企画・商品化します。エッジの効いた地域体験型パッケージツアーをデザインし、実際に送客を行うことで、招く人と招かれる人の交流促進や地域活性に貢献していきます。

URL： https://www.nichertravel.jp





■ツアー造成/観光/旅行に関するお問い合わせ

関係人口の創出や拡大につながるツアーを作りたい。旅を通して地域住民と旅行者が触れ合う場を増やしたい。観光ガイドには載っていない地元の魅力を旅行者に知ってほしいなどのニーズにお応えします。お客様の課題やご要望を伺いながらコンテンツ制作を進めます。

本サービスの利用をご検討の方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

トラベル事業 地域連携チーム お問い合わせフォーム

https://www.nichertravel.jp/contact





※記載の会社名または商品名等は各社の商標または登録商標です。









株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/f709809403eeecaa83f70fd03da6be1b4fc6ad98.pdf





