株式会社インプリム(本社：東京都中野区、代表取締役：内田 太志)は、OSSのノーコード・ローコード開発ツール「プリザンター(Pleasanter)」のリリース10周年を記念し、「プリザンター10周年記念イベント」を2026年3月13日(金)に開催いたします。





プリザンター10周年イベント





https://pleasanter.org/10th-anniversary/





本イベントは「次の10年も、いっしょに。」をテーマに、OSSとコミュニティ、そしてプリザンターのこれからを語る1日です。新コンセプト「Smart CONTEXT」を掲げ、業務データのその先にある“文脈”までを扱う次世代の業務基盤の考え方を提示します。









■ 10年の歩みと新たなフェーズへ

プリザンターは、OSSのノーコード・ローコード開発ツールとして、多くの企業・団体の業務データを支えてきました。ワークフロー管理、案件管理、申請業務など、現場主導の業務改善を実現する基盤として活用されています。

今後の10年は、「データ」だけでなく、その背景にある会話や意図といった“文脈(Context)”まで含めて扱う時代へと進むと考えています。

今回発表する「Smart CONTEXT for AI」は、業務データとコミュニケーションをプリザンターに集約し、“文脈化された情報”として整理・活用する新しい機能コンセプトです。AIにも活かせる形で実装することを目指します。









■ 国内OSSコミュニティを代表する登壇者が集結

イベントでは、国内OSSコミュニティを牽引してきたゲストが登壇します。





◆登壇者

・まつもと ゆきひろ 氏(Ruby開発者)

・前田 剛 氏(Redmine開発者)

・寺島 広大 氏(Zabbix Japan 代表)

・内田 太志 氏(株式会社インプリム 代表取締役)





◆パネルディスカッションモデレーター

・宮原 徹 氏(株式会社びぎねっと 代表取締役社長)





「“続く”ためのプロダクトデザイン」「OSSプロダクトとビジネス」「コミュニティ文化の作り方」などをテーマに講演・パネルディスカッションを行います。









■ 開催概要

イベント名 ：Pleasanter 10th Anniversary Party

日時 ：2026年3月13日(金)15：30～(開場14：45予定)

会場 ：Pleasanter Lounge

(東京都中野区中野2-30-5 中野アーバンビル7F)

オンライン配信：YouTubeライブ

参加費 ：無料

参加方法 ：会場参加／オンライン参加

主催 ：株式会社インプリム





https://pleasanter.org/10th-anniversary/

※会場参加は定員に達した場合、抽選となります。









■ プリザンターについて

プリザンターは、OSSのノーコード・ローコード開発ツールです。柔軟なカスタマイズ性と拡張性を備え、業務アプリケーションを迅速に構築できます。企業内システムの内製化や業務改善の基盤として活用されています。









■株式会社インプリム 会社概要

商号 ： 株式会社インプリム

https://implem.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 内田 太志

設立 ： 2017年3月1日

本社 ： 東京都中野区中野2-30-5 中野アーバンビル3F

事業内容： 自社プロダクト「プリザンター」を活用し、

企業のマネジメント業務の快適化を支援。