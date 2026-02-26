家庭向けボディケアグッズ・調理器具を開発・販売する「株式会社レーベン」(本社：横浜市、代表取締役：高部 篤)は、2001年より現在に至るまで数々の耳かきを発売し、多くの方々から高いご支持をいただいております。口コミは瞬く間に広がり、2025年12月にはついに累計販売本数800万本を突破するに至りました。





耳かきの歴史は驚くほど古いものです。中国・河南省の遺跡から出土した「翡翠(ひすい)の耳かき」や、古代ローマの「青銅の耳かき」。古の時代から、人類は耳の心地よさを求めてきました。しかし、その形状は3,000年以上もの間、驚くほど進化していませんでした。どれもが「先端の曲がったスプーン(匙)」の域を出なかったのです。

この停滞した歴史に終止符を打ったのは、20世紀末に現れた一人の「コンピュータ・プログラマー」でした。





爽快ソフト1





■1999年、プログラマーがコードの代わりに手にとった「1本のワイヤー」

1999年。生活用品のイノベーターであり、自身も無類の耳かき好きであった高部 篤(現・株式会社レーベン代表)は、従来の「削り取る」耳かきに疑問を抱きます。プログラマーならではの分析的思考で彼が辿り着いた答えは、スプーン型ではなく、「柔らかいワイヤーで、優しく絡め取る(キャッチング)」という全く新しいアルゴリズムでした。

手作りで試作されたその1本のワイヤー製耳かきこそが、後に世界を変える「ののじ 爽快ソフト耳かき」の原型となったのです。









■「2,000円の耳かき」が熱狂を生んだ理由

2001年4月、満を持して発売。当時の耳かき相場からすれば、2,000円という価格は異例の高値でした。

当初は販売に苦戦したものの、一度使えばわかる「柔らかな使い心地」は、デジタルの波に疲れた現代人の耳に、かつてない癒やしを与えました。









■25年のデータが解き明かす「現代日本人の耳」

ののじは、単に製品を売るだけではありませんでした。25年間にわたり、「耳アカのタイプ」「耳穴の大きさ」「掻き心地の嗜好」といったデータを蓄積・研究し続けてきました。

「痛くない、でもしっかり取れる」。この相反する欲求を工学的に解決し、現在は全16種類のラインナップを展開。現代日本人の繊細な耳の嗜好に合わせた、パーソナライズに近い選択肢を提供しています。









■3月3日、あなたの耳に「革新」を

3連ループワイヤーが耳アカを飛び越え、ごっそりと、かつ優しくかき出す快感。それは、3,000年間人類が到達できなかった「究極の耳掃除」の形です。

今年の「耳かきの日」は、プログラマーの情熱が生んだ革新的な一本で、耳の中から心まで解きほぐされるような体験を味わってみませんか。





●ソフトなかき心地で、まるで優しくなでられているよう…快感へと誘い、ストレス解消を促す！

「爽快ソフト耳かき」





「爽快ソフト耳かき」は先端が丸断面のワイヤになっており、ワイヤの弾力性で無理なチカラを吸収するため、チカラの入れ過ぎや、かき過ぎを予防、木製や竹製耳かきのように硬すぎて耳を傷つけてしまう心配もなく肌触りがとてもなめらかで優しい感触です。

3層に重なったワイヤ構造(3連ループワイヤ)は、耳アカを飛び越えてしっかりかき出し、綿棒にありがちな耳アカを奥に押し込んでしまう心配もなく安心してお使いいただけます。

また、ワイヤは、無理なチカラを吸収するダンパー効果で、余分なチカラをクッションのように吸収し、ソフトでしなやかなかき心地を実現します。

下記の図のような凹凸がある(外耳道)にもピッタリとフィットして動きます。





ダンパー効果

耳かきの動き





■3月3日は「耳かきの日」

3月3日は「桃の節句」であり伝統行事ですが、実は「耳かきの日」でもあります。

耳かきを通じて耳の衛生についての大切さをアピールすることを目的に、耳かき具のトップメーカーである株式会社レーベンが2008年に制定しました。( https://www.kinenbi.gr.jp/ )

3月3日「耳かきの日」は、普段なにげなく使っている“耳かき”に少しだけこだわって欲しい、そんな思いが込められています。









■商品概要

・商品名 ：ののじ 爽快ソフト耳かき

・販売価格 ：2,420円(税込)

・本体サイズ：全長13.3cm／10g

・意匠登録第1158758号





・取扱：レーベンECサイト(横浜みらい)で展開

https://www.yokohama-mirai.jp/view/item/000000000008?category_page_id=Wire_Type





2002年グッドデザイン賞受賞









■“耳かきのイノベーター”高部 篤考案 ののじ耳かきラインナップ(現行品)

ののじ爽快ソフト耳かき

ののじ爽快ソフト耳かきTYPE-S

ののじ綿棒耳かき

ののじ耳かき KAGA premium

ののじ爽快ソフト耳かき かため

ののじ耳かきトリプルループ

ののじ耳かきマルチキャッチ

ののじ爽快ソフト耳かき・NEO

ののじママ・ミエールII

ののじLEDママ・ミエール

ののじ 爽快ソフト耳かき-クルクル(長球)

ののじ 爽快ソフト耳かき-クルクル(丸球)

マイクロファイバー耳かき UTTORI

ののじ爽快ソフト耳かき Anniversary

ののじ爽快ソフト耳かき 福

ののじ爽快ソフト耳かき プラチナハンドル