閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」にある、ふれあい動物園「のじま動物園」では、新春にぴったりなイベント『春のどうぶつえんまつり』を3月8日（日）、3月29日（日）、4月12日（日）、4月26日（日）に開催します。

3月8日には、おだいり様・おひな様になりきったモルモットと撮影できる「モルモットの写真撮影」を開催。ひなまつり仕様の特別なフォトスポットで、思わず笑顔になる愛らしい姿を納めていただけます。加えて、2月1日から3月6日まで開催している「アニマル総選挙」の結果発表も行い、見事1位に輝いた動物との特別な写真撮影会も実施。推し動物との距離がぐっと縮まる、一日限りのスペシャルプログラムです。

また3月29日は、参加型イベントを多数用意。「新生活に彩りを」をテーマに、リクガメの小屋を来園者の皆さまに自由にペイントしていただき、世界にひとつだけのカラフルなリクガメハウスづくりをお楽しみいただけます。その他、昨年8月に誕生した赤ちゃんミニブタと一緒に園内を歩くお散歩体験では、ふれあいを通じて癒しの時間をお届けします。

そして、4月12日には、春のスタートにぴったりな「動物の入学式」を実施。新しく仲間入りした動物たちの紹介や、一緒に写真を撮影いただけるコンテンツを用意しています。併せて、「のじま動物園」の人気者、アルパカのラアルのお誕生日会＆キーパーズトークも行い、飼育員ならではのエピソードを交えながらラアルの魅力をたっぷり紹介。さらに、動物たちの生態に関する“真実”と“嘘”が入り混じった「エイプリルフールクイズ」も実施し、親子で楽しく学べる時間を提供します。

続く、4月26日は、桜の木など春らしい背景を使い、まるで動物たちと一緒にお花見をしているような写真が撮影できる「お花見動物と写真撮影」を開催。「飼育員体験～聴診器編～」では、聴診器を使った健康チェックを通して動物のからだについて学べ、「飼育員体験～餌の準備編～」では、実際に動物たちが食べている餌や給餌量を知りながら、飼育員の仕事をリアルに体験していただけます。

春ならではの特別な体験が詰まった動物たちと心温まる交流を、ぜひこの機会に「のじま動物園」でご体感ください。

■『春のどうぶつえんまつり』 概要

日程：3月8日（日）、3月29日（日）、4月12日（日）、4月26日（日）場所：のじまスコーラ のじま動物園（兵庫県淡路市野島蟇浦843）内容： ＜3月8日＞・モルモットの写真撮影／①11：30～ ②14：30～・アニマル総選挙結果発表／①12：00～ ②15：00～・アニマル総選挙1位の動物と写真撮影／①12：30～ ②15：30～＜3月29日＞・新生活に彩りを／①11：30～ ②14：30～・新生活お悩み相談／①12：00～ ②15：00～・赤ちゃんミニブタとお散歩体験／①12：30～ ②15：30～＜4月12日＞・動物の入学式／①11：30～ ②14：30～・ラアルのお誕生日＆キーパーズトーク／①12：00～ ②15：00～・エイプリルフールクイズ／①12：30～ ②15：30～＜4月26日＞・飼育員体験～聴診器編～／①11：30～ ②14：30～・お花見動物と写真撮影／①12：00～ ②15：00～・飼育員体験～餌の準備編～／①12：30～ ②15：30～HP：https://nojima-scuola.com/備考：雨天の場合は中止する可能性があります。詳細はのじま動物園公式Instagramをご確認ください。Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola_animal/お問合せ：TEL 0799-82-1820

