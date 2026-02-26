株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)が運営するアミューズメント施設ブランド「GiGO(ギーゴ)」は、第1号店舗「GiGO池袋1号館」が2022年3月9日(水)にオープンしてから、今年で4周年を迎えます。これを記念して、全国のGiGOグループのお店にて「3.9 GiGO(サンキュー ギーゴ)」4周年キャンペーンを2026年2月26日(木)から3月31日(火)まで開催いたします。

豪華景品をそろえた3大キャンペーンを実施

「3.9 GiGO」4周年キャンペーンでは、これまで支えてくださった皆さまへの「ありがとう」と、これからお届けする「楽しい未来」への想いを込めて、3つの特別な企画をご用意いたしました。 ■キャンペーン特設サイト：https://campaign.gendagigo.jp/39gigo

1.「3.9 GiGOチェックインくじ」キャンペーンを開催！

GiGOアプリの対象店舗にチェックインするたびに、毎回最大1,000円分のサービス券が抽選で当たります。また、キャンペーンに参加いただいた全員に100円分の増量券をプレゼントいたします。

・開催期間：2026年3月9日(月)～3月31日(火)・対象店舗：全国のGiGOグループのお店 ※対象店舗はGiGOアプリの利用店舗一覧をご覧ください。・賞品 ・1,000円分のサービス券 ・500円分のサービス券 ・参加賞：100円分の増量券■GiGOアプリ特設サイト：https://gigoapp.gendagigo.jp/

2.「3.9 SPECIALプレゼント」キャンペーンを開催！

プラチナ・ゴールド会員様の中から抽選で合計20名様に、最大20万円分のサービス券が当たります。・開催期間：2026年3月9日(月)～3月22日(日)・対象者：2026年2月15日時点におけるGiGOアプリのプラチナ・ゴールド会員 ※2月15日以降に新たにプラチナ・ゴールド会員になった方は対象外となりますのでご注意ください。・賞品 ・プラチナ会員10名様に、20万円分のサービス券 ・ゴールド会員10名様に、2万円分のサービス券・対象店舗：全国のGiGOグループのお店 ※対象店舗はGiGOアプリの利用店舗一覧をご覧ください。 ■店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/campaigns/gigoapp

3.「3.9 GiGO4周年記念、公式Xフォロー＆リポストキャンペーン」を開催！

4周年キャンペーンの開催を記念して、「GiGOグループのお店公式Xアカウント」のフォロー＆リポストで当たる、豪華2種のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

【第1弾】観戦ペアチケットをGETして、みんなでサンロッカーズ渋谷を応援しよう！

・開催期間：2026年2月26日(木)～3月2日(月)・キャンペーン内容：GiGOは「サンロッカーズ渋谷」のオフィシャルパートナーとして、3月9日(月)当日、GiGO冠試合を開催いたします。これを記念して、GiGOグループのお店公式Xアカウント(https://x.com/GENDA_GiGO )をフォローの上で、該当の投稿をリポストしてくださったお客さまの中から抽選で39組様に観戦チケットをプレゼントいたします。

【第2弾】3.9 GiGOを楽しもう！オリジナルグッズプレゼント

・開催期間：2026年3月9日(月)～3月19日(木)・キャンペーン内容：GiGOの4周年を記念してXアカウント(https://x.com/GENDA_GiGO )をフォローの上で、該当の投稿をリポストしてくださったお客さまの中から抽選で39名様に「GiGOオリジナルマフラータオル」をプレゼントいたします。・SNSキャンペーン応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

プロバスケットボールチーム「サンロッカーズ渋谷」GiGO Presentsの試合を開催

2026年3月9日(月)、青山学院記念館にて「GiGO Presents サンロッカーズ渋谷 VS 仙台89ERS」を開催いたします。当日は、来場者全員にGiGOでお得に遊べるサービス券や記念グッズをプレゼントするほか、会場内には「タイムストップチャレンジ」や「トランプハイ＆ロー」といったGiGOの人気コンテンツを無料で体験できる特設ブースも登場いたします。 GiGOが全力で応援するサンロッカーズ渋谷の記念試合を、ぜひ会場でお楽しみください。詳細URL：https://www.sunrockers.jp/lp/game_20260308_20260309/さらに、試合会場に近い「GiGO渋谷」「GiGO渋谷宮益坂」の2店舗では、サンロッカーズ渋谷の応援企画を実施いたします。2月10日(火)より各店舗に「選手への応援メッセージボード」を設置しておりますので、試合の前後にはぜひ両店舗にお立ち寄りください。なお、企画の詳細は各店舗の公式Xにて随時お知らせいたします。・GiGO渋谷 店舗X：https://x.com/GiGO_Shibuya・GiGO渋谷宮益坂 店舗X：https://x.com/GiGO_ShibuyaM

サンロッカーズ渋谷とは

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。2023年7月より「GiGO」は「サンロッカーズ渋谷」と2023-24シーズンオフィシャルパートナー契約を結んでおり、今年で3シーズン目を迎えます。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。