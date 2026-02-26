鹿島アントラーズとクラブパートナーシップ契約を更新







オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー（代表取締役社長：小泉 文明、以下鹿島アントラーズ）と2026年度のクラブパートナーシップ契約を締結しました。当パートナーシップでは、鹿島アントラーズが展開する協業型パートナーシップや鹿嶋地域の行政との連携を強化し、公共施設などへの血圧測定ブースの設置や、心房細動・高血圧などの循環器疾患に関する疾病啓発活動を年間通じて実施することで、地域住民の健康増進をサポートします。





当社は、2023年度より鹿島アントラーズとクラブパートナーシップ契約を締結しています。鹿島アントラーズのホームスタジアムであるメルカリスタジアム内の運動施設を利用した膝痛予防セミナーの実施や、アントラーズユースチームへの体重体組成計や低周波治療器の提供などの取り組みを進めてきました。また、鹿島アントラーズおよび日本心臓財団が行う循環器疾患啓発イベント「Jリーグ × 健康ハートの日2025」に参画し、試合会場での血圧測定や心電図記録の体験イベントを実施しました。さらに、J1リーグ優勝を記念して、鹿島アントラーズのロゴがデザインされた「J1リーグ優勝記念モデル体重体組成計」を販売し、スポーツを起点として健康増進に関する啓発活動に取り組んできました。

当社は、「Going for ZERO-予防医療で世界を健康に-」を長期ビジョンにかかげ、循環器事業における「脳・心血管疾患イベントゼロ」、およびペインマネジメント事業における「慢性痛による日常活動制限ゼロ」の実現に取り組んでいます。鹿島アントラーズとのパートナーシップを通じて、血圧測定を起点とした疾病啓発や、コンディショニング・リカバリーケアの取り組みを推進することで、予防医療の実践を広げ健康寿命の延伸の実現に貢献します。





鹿島アントラーズ

鹿島アントラーズは旧住友金属工業蹴球団を前身とする、1991年設立のプロサッカークラブです。Jリーグには1993年の創設当初から加盟しており、2025シーズンにはJ1リーグ優勝、ユースチームの育成年代において3冠を達成するなど、これまでにJリーグ最多となる21のタイトルを獲得しています。2015年には、Jリーグクラブとして初めてカシマサッカースタジアム内に「アントラーズスポーツクリニック」を開院し、プロアスリートのケアで培ったスポーツ医学のノウハウを地域社会へ還元するなど、サッカークラブの枠を超えた多角的な事業を展開しています。





鹿島アントラーズ公式サイト

URL：https://www.antlers.co.jp/