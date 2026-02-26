『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』事前登録開始！オープニングムービーも公開！

NHN PlayArtとスクウェア・エニックスによる共同開発 『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』

App Store & Google Play 事前登録開始のお知らせ

オープニングムービー公開&事前登録開始記念キャンペーンも開催！

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）は、共同開発を手掛ける新作スマートフォン向けゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』において、本日2月26日（木）よりApp StoreとGoogle Playにて事前登録を開始いたしました。

あわせて2026年3月予定のリリースに先駆け、本作のオープニングムービーを公開。さらに、「事前登録開始記念キャンペーン」を開催いたしました。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』

アプリストアURL

iOS https://sqex.to/3urKc

Android https://sqex.to/mGMqp

正式サービス開始時に豪華報酬がもらえる

「事前登録記念ログインボーナス」の実施が決定！

アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）を始め、歴代『ディシディア』シリーズのBGM（8曲）や好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット（5枚）など、様々なアイテムをサービス開始時のログインボーナスでプレゼントいたします。

事前登録を行って正式サービス開始をお待ちください。

▼事前登録記念ログインボーナス

1日目：1000モグPay、歴代「ディシディア」シリーズのBGM(8曲)

2日目：ガチャチケット10枚

3日目：グロウエッグ（強化素材）×5000

4日目：1000モグPay

5日目：1000モグPay

6日目：ガチャチケット10枚

7日目：キャラチケット５枚

歴代『ディシディア』シリーズのBGM(8曲)

・臨戦／DISSIDIA FINAL FANTASY(PSP)より

・DISSIDIA - menu -／DISSIDIA FINAL FANTASY(PSP)より

・DISSIDIA - opening - /Edit／DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASYより

・Massive Explosion(instrumental) ／DISSIDIA FINAL FANTASY(AC)より

・At Long Last／DISSIDIA FINAL FANTASY NTより

・Spark／DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIAより

・Ghost／DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASYより

・Finally／DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASYより

※報酬の受取方法、受取期間に関してはサービス開始後にお知らせします。

※受取期間終了後、報酬は再配布する可能性があります。

※内容に関して変更される可能性があります。

※本ログインボーナスで配布されるモグPayは、無償モグPayとなります。

※無償150モグPayで、アビリティガチャを1回引くことができます。

「事前登録記念ログインボーナス」の詳細はこちら https://www.jp.square-enix.com/ddff/#campaign

新たな魅力が満載の「オープニングムービー」公開

「ファイナルファンタジー」×「現代」の世界観を表現する本作のオープニングムービーを公開いたしました。

表参道のカフェで休憩するライトニングや新宿の公園でアンジェロと戯れるリノアなど、現代の東京で各々日常を過ごす「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たち。銀座の街に突如ベヒーモスが出現すれば、戦士たちは一堂に会して迫りくる危機に立ち向かいます。

これまでの「ファイナルファンタジー」シリーズとは、また違った新しい魅力を是非お楽しみください。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 オープニングムービー https://youtu.be/E03zcinKKzM

「事前登録開始記念キャンペーン」開催！

【応募期間】

＜1日目＞ 2/26(木) ～ 3/2(月) 23:59 ※当選者10名様

＜2日目＞ 2/27(金) 12:00 ～ 3/3(火) 23:59 ※当選者10名様

＜3日目＞ 2/28(土) 12:00 ～ 3/4(水) 23:59 ※当選者10名様

事前登録開始を記念して、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウント（@DDFF_JP）をフォローして、本日2月26日（木）から2月28日（土）まで毎日投稿される対象ポスト（計3回）を各応募期間までにリポストした方の中から抽選で合計30名様（毎日10名様）に、「DDFFオープニングムービー名場面クリアファイル」をプレゼントいたします。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 公式X https://x.com/DDFF_JP

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 について

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する、「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。

3対3の2チームと魔物が入り乱れる中、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」です。片手でも遊べるシンプルな操作で爽快アクションが展開。

※画像は全て開発中のものです。

メインストーリーでは、現代・東京に召喚された戦士たちの物語がフルボイスで楽しめます。



※画像は全て開発中のものです。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 タイトル概要

タイトル：

DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）

対応OS ： iOS／Android

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

配信予定日：2026年3月予定

プレイ料金：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/ddff/

公式X： https://x.com/DDFF_JP

ストアURL ：

iOS https://sqex.to/3urKc

Android https://sqex.to/mGMqp

権利表記 ：

© SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA

■NHN PlayArt について









世界累計1億ダウンロード突破の幅広いユーザーが支持するパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」（運営：LINEヤフー株式会社）や、3,500万ダウンロード突破の“ぷにぷに感”が気持ちよい「妖怪ウォッチ ぷにぷに」（企画・開発：株式会社レベルファイブ）、1,800万ダウンロードを突破のリアル対戦ゲーム「#コンパス 戦略摂理解析システム」（開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ）などのスマートフォンゲームを開発しています。プレイアートはおもしろさを追求し、もっとおもしろいゲームを作るために絶えず挑戦するクリエイターの集団です。

・社名：NHN PlayArt 株式会社（NHN PlayArt Corp.）

・所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

・代表者：代表取締役社長 丁 佑鎭（Chung Ujin）

・設立：2015年10月1日

・資本金：1億円

・事業内容：スマートフォン向けゲームの開発・運営

・企業URL：https://www.nhn-playart.com/

