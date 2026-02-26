2031年2073.33億ドル規模へ、日本企業の構造改革需要を背景に年平均12.8%成長する経営戦略コンサルティング市場
経営戦略コンサルティング：不確実な時代を乗り越える羅針盤
経営戦略コンサルティングは、企業が直面する複雑な経営課題に対し、客観的かつ専門的な視点から分析、戦略立案、そして実行支援を行うサービスである。その本質的価値は、企業の持続的成長と競争力強化に不可欠な、明確な方向性と具体的な行動指針を提供することにある。サービスは、市場分析、競合分析、事業ポートフォリオ最適化、新規事業開発、組織変革、M&A戦略など、多岐にわたる領域をカバーする。コンサルタントは、論理的思考力、データ分析能力、業界知識、そして高いコミュニケーション能力を駆使し、クライアント企業にカスタマイズされたソリューションを提供する。このサービスは、企業が内部リソースだけでは解決が難しい課題に直面した際、外部の専門知見と経験を活用することで、迅速かつ効果的な意思決定を可能にする。今日、グローバル化の進展、技術革新の加速、そして地政学リスクの増大といった不確実性の高まりを背景に、企業の経営判断の複雑性はかつてないほど高まっており、その導入意義は一層明確になっている。
日本企業を駆動する変革のパートナー：多様な産業と社会課題への貢献
経営戦略コンサルティングは、特定の産業に限定されず、製造業、金融、IT、ヘルスケア、小売、サービス業など、あらゆる産業の企業を支援対象とする。主要な機能は、企業が成長戦略を策定し、組織能力を強化し、新たな競争優位性を確立することである。例えば、デジタル変革（DX）の推進、サプライチェーンの再構築、M&Aを通じた事業拡大、グローバル市場への参入、あるいはコスト構造改革といったテーマにおいて、コンサルティングサービスが活用される。
近年、日本市場においては、少子高齢化、労働力人口の減少、産業構造の変化、そして地政学的リスクの高まりといった複合的な社会課題に企業が直面している。特に、既存事業の成熟化と新規事業創出の必要性が高まる中で、抜本的な事業ポートフォリオの見直しや、レガシーシステムからの脱却といった構造改革が喫緊の課題となっている。
LP Information調査チームの最新レポート「世界経営戦略コンサルティング市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591953/strategy-and-management-consulting）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.8%で、2031年までにグローバル経営戦略コンサルティング市場規模は2073.33億米ドルに達すると予測されている。このデータは、世界的な企業経営の複雑化と変革ニーズの高まりが、経営戦略コンサルティング市場の力強い成長を牽引している現状を明確に示唆している。特に、DXの加速、サステナビリティ経営への移行、そしてM&A活動の活発化は、今後の市場拡大に大きく寄与する。このように、企業が直面する多様な社会課題と経営環境の変化への対応が、経営戦略コンサルティングへの需要を構造的に拡大させているのである。
図. 経営戦略コンサルティング世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342714/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342714/images/bodyimage2】
図. 世界の経営戦略コンサルティング市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、経営戦略コンサルティングの世界的な主要製造業者には、麦肯?、波士?咨?、IBM、?恩、??威、紱勤、普?永道、安永、埃森哲、威达信集?などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約21.0%の市場シェアを持っていた。
