ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」 『忍里7周年記念イベント』開催決定！ 弐の巻 「うずまきボルトバースデー2026」開催！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから７周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里７周年イベント』を開催いたします。
忍里7周年記念イベント第二弾として、うずまきボルトの誕生日当日である3月27日（金）から4月30日（木）の期間限定で「うずまきボルトバースデー2026」を開催いたします。
3月27日（金）から3月29日（日）の3日間では、うずまきボルトの誕生日をお祝いする「うずまきボルトグリーティングイベント」を開催いたします。12時からはうずまきボルトとの撮影会を実施し、一緒に誕生日をお祝いすることができます。14時からはじゃんけん大会を開催いたします。じゃんけん大会の勝者には豪華景品をプレゼント！
ラーメン一楽のスペシャルメニュー「うずまき親子のスペシャルセット」を販売いたします。うずまきボルトの大好物「雷バーガー」と、うずまきナルトの大好物「一楽ラーメン」、さらにクリアボトル付きコラボドリンク（うずまきボルト）と、特典コースター（うずまきナルト）もついてくる、ファン必見のスペシャルセットです。
また同期間中には、うずまきボルトの誕生日を祝う横断幕を誕生日に先駆け、3月20日(金)からアトラクション内に設置いたします。来場された方はどなたでも自由に、うずまきボルトへの誕生日メッセージを書き込むことができ、誕生日のお祝いを一緒に楽しむことができます。
暖かくなるお出かけシーズンに、忍里の7周年と“うずまきボルト”の誕生日をお祝いする、盛りだくさんのイベントを楽しもう！
■「忍里7周年記念イベント」 弐の巻 「うずまきボルトバースデー2026」概要
実施期間：
2026年3月27日（金）～4月30日（木）
営業時間：
10:00～22:00（最終受付20:00）
内容：
(1)うずまきボルトグリーティングイベント
スケジュール： 3月27日（金）、28日（土）、29日（日）の3日間限定で開催
12時／グリーティング・撮影会
※個別撮影会は、各日15組限定となります。ご参加には整理券が必要です。
※整理券は、各日オープン時より受付にて先着順で配布いたします。
14時／じゃんけん大会
※グリーティングイベントは雨天・悪天候等により急遽中止となる可能性もございます。
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 火影岩前広場
料金：
無料
※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
(2)一楽ラーメン「うずまき親子のスペシャルセット」
開催期間：
2026年3月27日（金）～4月30日（木）
内容：
うずまき親子の大好物がセットになった特別メニュー
・うずまきボルトの雷バーガー
・一楽ラーメン（味噌豚骨・豚骨・醤油から1つ選択）
・クリアボトル付きコラボドリンク（うずまきボルト）アップルパイコーラ味
・オリジナルコースター（うずまきボルト）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽
料金：
4,300円（税込）
※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
(3)うずまきボルトバースデー横断幕
設置期間：
2026年3月2０日（金）～4月30日（木）
内容：
うずまきボルトの誕生日を記念して、オリジナル横断幕を忍里に設置いたします。
来場者は自由にうずまきボルトへの誕生日メッセージを記入することができます。
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内
料金：
無料
※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
