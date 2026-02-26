会議・放送通訳者の新崎隆子氏が伝える「AI時代のヒューマン・コミュニケーション」TORAIZ無料英語イベントを3月18日（水）オンライン開催
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が運営する英語コーチングスクール「TORAIZ（以下、トライズ）」は、受講生を対象とした無料英語イベント「AI時代のヒューマン・コミュニケーション：通訳者の視点から」を3月18日に開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342721/images/bodyimage1】
■開催概要
本イベントでは、会議・放送通訳者として第一線で活躍し、TORAIZフェローも務める新崎隆子氏を講師に迎えます。AI技術が急速に進化する現代において、「英語を学ぶ必要はなくなるのではないか」「通訳という仕事はAIに代替されるのではないか」といった議論が広がっています。実際に、国際会議の現場ではAI同時通訳の導入も進み、言語サービスを取り巻く環境は大きく変化しています。しかしながら、AIが“言葉を運ぶ”ことはできても、その場の意図を読み取り、文脈や文化背景を踏まえて意味を創り出し、信頼関係を築く主体は依然として「人」です。会話は常に状況や関係性の中で行われ、同じ言葉でも文脈によって意味が大きく変わります。
本ワークショップでは、現役会議・放送通訳者の視点から、
● AI時代における通訳現場の最新動向
● テクノロジーが進化する中で求められる英語力の本質
● ヒューマン・コミュニケーションの価値
についてわかりやすく解説します。
AI時代だからこそ問われる「英語を学ぶ意義」とは何か。単なる語学スキルを超えた、これからの時代に必要なコミュニケーション力について考える機会を提供します。
■こんな方におすすめ
・外国人との英語コミュニケーションに課題や不安を感じている方
・グローバルに業務を行っている、または今後海外展開を担うビジネスパーソン
・AI時代における英語力の意義を改めて考えたい方
・企業の人材育成や研修設計を担うご担当者様
■イベント内容（予定）
・新崎隆子氏 講義とワークショップ（約80分）
・トライズからの案内（5分）
・交流会（20分）
・質疑応答（5分）
＜講師プロフィール＞
新崎 隆子 （しんざき りゅうこ）氏
神戸大学文学部卒業。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科博士課程修了（国際コミュニケーション）。公立高校の英語教員を務めたのち、国際会議やNHK放送で通訳者として活躍。東京外国語大学や青山学院大学でも教鞭を執る。TORAIZ語学研究所顧問。『通訳席から世界が見える』(自著)、『英語スピーキング・クリニック』(共著)、『最強の英語リスニング実践ドリル』(共著)など著書多数。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342721/images/bodyimage2】
■開催概要
開催日時：2026年3月18日（水）19:00～20:50
対象者：TORAIZ受講生さま
定員：30名
参加費：無料
登壇者：新崎 隆子氏
申込方法：所属されているセンター、もしくは担当コンサルタントにお問い合わせください
※本ワークショップは参加型で進行いたします。そのため、カメラをオンにしてのご参加と、お名前の設定をお願いしております。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）43 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価され、英語でビジネスするためにまず必要とされる目安は43点。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342721/images/bodyimage1】
■開催概要
本イベントでは、会議・放送通訳者として第一線で活躍し、TORAIZフェローも務める新崎隆子氏を講師に迎えます。AI技術が急速に進化する現代において、「英語を学ぶ必要はなくなるのではないか」「通訳という仕事はAIに代替されるのではないか」といった議論が広がっています。実際に、国際会議の現場ではAI同時通訳の導入も進み、言語サービスを取り巻く環境は大きく変化しています。しかしながら、AIが“言葉を運ぶ”ことはできても、その場の意図を読み取り、文脈や文化背景を踏まえて意味を創り出し、信頼関係を築く主体は依然として「人」です。会話は常に状況や関係性の中で行われ、同じ言葉でも文脈によって意味が大きく変わります。
本ワークショップでは、現役会議・放送通訳者の視点から、
● AI時代における通訳現場の最新動向
● テクノロジーが進化する中で求められる英語力の本質
● ヒューマン・コミュニケーションの価値
についてわかりやすく解説します。
AI時代だからこそ問われる「英語を学ぶ意義」とは何か。単なる語学スキルを超えた、これからの時代に必要なコミュニケーション力について考える機会を提供します。
■こんな方におすすめ
・外国人との英語コミュニケーションに課題や不安を感じている方
・グローバルに業務を行っている、または今後海外展開を担うビジネスパーソン
・AI時代における英語力の意義を改めて考えたい方
・企業の人材育成や研修設計を担うご担当者様
■イベント内容（予定）
・新崎隆子氏 講義とワークショップ（約80分）
・トライズからの案内（5分）
・交流会（20分）
・質疑応答（5分）
＜講師プロフィール＞
新崎 隆子 （しんざき りゅうこ）氏
神戸大学文学部卒業。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科博士課程修了（国際コミュニケーション）。公立高校の英語教員を務めたのち、国際会議やNHK放送で通訳者として活躍。東京外国語大学や青山学院大学でも教鞭を執る。TORAIZ語学研究所顧問。『通訳席から世界が見える』(自著)、『英語スピーキング・クリニック』(共著)、『最強の英語リスニング実践ドリル』(共著)など著書多数。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342721/images/bodyimage2】
■開催概要
開催日時：2026年3月18日（水）19:00～20:50
対象者：TORAIZ受講生さま
定員：30名
参加費：無料
登壇者：新崎 隆子氏
申込方法：所属されているセンター、もしくは担当コンサルタントにお問い合わせください
※本ワークショップは参加型で進行いたします。そのため、カメラをオンにしてのご参加と、お名前の設定をお願いしております。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）43 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価され、英語でビジネスするためにまず必要とされる目安は43点。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
プレスリリース詳細へ