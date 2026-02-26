TPCマーケティングリサーチ株式会社、株式会社ShareFairと戦略的パートナーシップを締結
～グローバル・マーケティング・インテリジェンスの確立を目指し、国内外の顧客向けソリューションを拡充～
TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：松本 竜馬、以下TPCマーケティングリサーチ）は、株式会社ShareFair（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：岡崎良、以下ShareFair社）は、2026年2月、グローバル市場における顧客支援体制の強化と、付加価値の高いビジネスソリューションの提供を目的とした業務提携契約を締結いたしました。
■ 提携の背景と目的
TPCマーケティングリサーチは創業以来30年以上にわたり、「美容・化粧品」「健康・食品」「製薬・医療」「化学・ライフサイエンス」の4つの業界を専門に、マーケティングリサーチおよびコンサルティングを行ってきました。また、日本発のグローバル・マーケティング・インテリジェンスの確立へ向かってその歩みを加速させています。
こうしたビジョンのもと、このたび世界中の市場調査データプラットフォームを運営するShareFairと提携いたしました。TPCマーケティングリサーチの専門知見とShareFairの広範なネットワークを有機的に結合し、グローバル市場における顧客支援体制を強化いたします。
■ 今後の展開
・グローバル・チャネルでの展開
ShareFairの運営するプラットフォームを通じて、 TPCマーケティングリサーチの知見を活かした独自レポートをグローバルに展開。日本国内を中心とした市場動向を必要とする海外企業や、世界規模で事業戦略を立案する企業に対し、次なる一手を見極めるための質の高い情報を提供します。
・相互の強みを活かしたサービス提供
両社の強みを融合することで、定型的なデータ提供に留まらない、お客様ごとの課題解決のための調査・コンサルティングが可能となります。今後は市場の変遷を的確に捉え、国内外のより広いフィールドで、お客様の戦略的なパートナーとして新たな価値を共に創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342706/images/bodyimage1】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【会社概要】
■TPCマーケティングリサーチ株式会社
所在地：大阪市西区新町二丁目4番2号
代表者：代表取締役社長 松本 竜馬
事業内容：マーケティングリサーチ、コンサルティング、各種セミナー／情報提供 ほか
URL：https://www.tpc-cop.co.jp/
■株式会社ShareFair
所在地：東京都港区赤坂六丁目18番11号
代表者：代表取締役社長CEO 岡崎良
事業内容：エキスパートネットワークサービス（有識者マッチング）、市場調査レポート販売、海外市場調査企画、テキスト情報解析ソリューション
URL：https://www.sharefair.com/ja
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：松本 竜馬、以下TPCマーケティングリサーチ）は、株式会社ShareFair（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：岡崎良、以下ShareFair社）は、2026年2月、グローバル市場における顧客支援体制の強化と、付加価値の高いビジネスソリューションの提供を目的とした業務提携契約を締結いたしました。
■ 提携の背景と目的
TPCマーケティングリサーチは創業以来30年以上にわたり、「美容・化粧品」「健康・食品」「製薬・医療」「化学・ライフサイエンス」の4つの業界を専門に、マーケティングリサーチおよびコンサルティングを行ってきました。また、日本発のグローバル・マーケティング・インテリジェンスの確立へ向かってその歩みを加速させています。
こうしたビジョンのもと、このたび世界中の市場調査データプラットフォームを運営するShareFairと提携いたしました。TPCマーケティングリサーチの専門知見とShareFairの広範なネットワークを有機的に結合し、グローバル市場における顧客支援体制を強化いたします。
■ 今後の展開
・グローバル・チャネルでの展開
ShareFairの運営するプラットフォームを通じて、 TPCマーケティングリサーチの知見を活かした独自レポートをグローバルに展開。日本国内を中心とした市場動向を必要とする海外企業や、世界規模で事業戦略を立案する企業に対し、次なる一手を見極めるための質の高い情報を提供します。
・相互の強みを活かしたサービス提供
両社の強みを融合することで、定型的なデータ提供に留まらない、お客様ごとの課題解決のための調査・コンサルティングが可能となります。今後は市場の変遷を的確に捉え、国内外のより広いフィールドで、お客様の戦略的なパートナーとして新たな価値を共に創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342706/images/bodyimage1】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【会社概要】
■TPCマーケティングリサーチ株式会社
所在地：大阪市西区新町二丁目4番2号
代表者：代表取締役社長 松本 竜馬
事業内容：マーケティングリサーチ、コンサルティング、各種セミナー／情報提供 ほか
URL：https://www.tpc-cop.co.jp/
■株式会社ShareFair
所在地：東京都港区赤坂六丁目18番11号
代表者：代表取締役社長CEO 岡崎良
事業内容：エキスパートネットワークサービス（有識者マッチング）、市場調査レポート販売、海外市場調査企画、テキスト情報解析ソリューション
URL：https://www.sharefair.com/ja
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ