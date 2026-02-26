TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 育毛商品の使用実態と今後のニーズ（第2弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 育毛商品の使用実態と今後のニーズ（第2弾）』について、弊社リサーチャーの福原裕子のインタビュー記事を2026年2月25日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ、今回育毛商品に関する調査を行ったのですか？
福原：育毛市場といえば、もともとは大正製薬の「リアップ」のような”発毛”を前面に出した医薬品カテゴリーのイメージが強い市場でしたが、その後スカルプケアが拡大。さらに近年では、男女兼用ブランド「ニューモ」がヒットしたことに加え、・・・
◆なるほど、市場の変化を踏まえたうえでの調査だったのですね。では、実際にデータを見てみて、特に印象に残った発見は何でしょうか？
福原：今回最も印象的だったのは、サブタイトルにもある通り、『使い始めた際の継続意向期間』と『実際に効果を実感するまでの期間』に約1ヶ月のギャップがあることです。つまり、何もサポートをしなければ、効果を・・・
◆継続設計の重要性が具体的な数字として見えたのは大きいですね。今回の調査ならではの強みや、特に活用してほしいポイントはどのあたりですか？
福原：今回の調査では、全51問と前回版よりも膨大なデータとなりました。新しい設問も追加することで、具体的な施策立案まで直結していただける設計へとブラッシュアップしております。特に、先ほどの話にもありました”継続使用”に関しては、・・・
◆なるほど、かなり実務に落とし込みやすい設計になっているのですね。実際にご活用いただいた企業様からは、どのような反応がありますか？
福原：ご購入いただいたお客様からは、やはりクロス分析について評価をいただいております。購入後はアフターフォローとして無料で対応しておりますので、「こういう軸でデータを切ってほしい」「このブランドユーザーを深堀したい」などなど、様々なご要望を頂戴し、・・・
◆属性にとどまらない多角的な分析が、新たな気づきにつながっているのですね。では、最後に一言お願いします。
福原：育毛商品は、性別や年齢層といった属性だけでなく、悩みの深刻度などによってもニーズが異なるため、より具体的にターゲット層を捉えることが重要であると思っています。新商品ローンチのタイミングでなくても、ユーザーのニーズと乖離がないかどうかなど、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6790/
2025年 育毛商品の使用実態と今後のニーズ（第2弾）
ー「継続意向」と「効果実感」の間に潜む“1ヶ月のギャップ”をどう埋めるか？ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/cr210250521
発刊日：2025年12月23日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
