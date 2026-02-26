57%が「独自調査データあり」のWPをダウンロードしたいと回答。ホワイトペーパーDL率を左右する要素とは？
～DLの目的は「社内共有・提案資料として活用」（47%）が最多。一次情報の明示がDL意欲に影響～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342726/images/bodyimage1】
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2026年2月に「ホワイトペーパーのダウンロード判断基準」に関する調査を実施しました。
調査の結果、同テーマのホワイトペーパーが2種類あった場合、「独自のアンケート調査データが掲載されている」と明記されたWPをダウンロードしたいと回答した人は57%にのぼりました。一次情報（独自調査データ）の明示がDL意欲に影響を与える要因であることが示されています。
また、DL前に確認されている情報としては「サブタイトルや概要説明文」（43%）、「タイトル」（40%）が上位に挙がり、DLページの情報設計が重要であることも確認されました。
――――――――――――――――――
【調査概要】
・調査機関： 株式会社はちのす制作
・調査対象： BtoB企業に所属し、直近1年間で業務関連のホワイトペーパーをダウンロードした経験があるビジネスパーソン（ツール・サービスの選定に関与する方）
・有効回答数： スクリーニング調査：2,000人 / 本調査：100人
・調査期間： 2026/2/18～2026/2/19
・調査方法： インターネット調査
※本調査はn=100のため、回答数がそのままパーセントとなります。複数回答の設問では合計が100%を超える場合があります。
――――――――――――――――――
調査内容結果
Q1：ホワイトペーパーをダウンロードする主な目的を教えてください。
（複数回答、n=100）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342726/images/bodyimage2】
・社内での情報共有・提案資料として活用するため：47%
・具体的な課題解決のヒントを得るため：44%
・業界の最新トレンドや動向を把握するため：43%
・自社の検討中サービス・ツールの比較材料として：27%
・競合他社の動向を知るため：25%
・上司・経営層への説得材料・稟議資料として：21%
・何となく・とりあえず情報収集として：13%
・勉強・スキルアップのため：11%
ホワイトペーパーをダウンロードする主な目的として最も多かったのは、「社内での情報共有・提案資料として活用するため」（47%）でした。
次いで、
・「具体的な課題解決のヒントを得るため」（44%）
・「業界の最新トレンドや動向を把握するため」（43%）
・「自社の検討中サービス・ツールの比較材料として」（27%）
・「競合他社の動向を知るため」（25%）
と続きました。
上位3項目が43～47%と僅差で拮抗しており、ホワイトペーパーは「個人の情報収集」だけでなく、「社内展開・提案資料」としても活用されている実態がうかがえます。
また、「上司・経営層への説得材料・稟議資料として」も21%が選択しており、WPが社内の意思決定プロセスにおいても一定の役割を果たしていることが示唆されます。
