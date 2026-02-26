クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、上海発着「MSCベリッシマ」2026年8～9月出発夏休みショートクルーズを販売開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」（https://www.best1cruise.com/）を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、MSCクルーズの人気客船「MSCベリッシマ」による上海発着クルーズの2026年8月～9月出発ショートコースの販売を本日より開始いたしました。
同室3-4名様目の18歳未満のお子様はクルーズ代が無料でご予約いただけるファミリー向け注目商品です。
■夏休みシーズンの家族旅行にピッタリな日程を多数ご用意
2026年8月から9月にかけての4泊～5泊の出発日程を多数設定しており、夏休み期間中の幅広い世代の方にご利用いただきやすいスケジュールとなっております。
近年、夏休み期間のクルーズ旅行は人気が高く、特にショートクルーズでは早期に客室が満室になる傾向がございます。今回の上海発着MSCベリッシマは、ショートクルーズで韓国・九州・沖縄等の航路を楽しめる点も魅力です。
■家族旅行を応援
対象コースでは、同室3～4名様目の18歳未満のお子様がクルーズ代無料でご利用いただけます（諸税別）。ご家族旅行において旅行費用は重要なポイントですが、本特典により大人2名様とお子様でのご乗船がよりお得に実現できます。
※適用条件はコースにより異なります。詳細は各コースページをご確認ください。
■対象コース一覧
MSCベリッシマで航く（済州島・釜山）クルーズ4泊5日-上海発着-
2名1室利用時 お一人様 69,800円～
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_4N_SHA_109039.html
出発日：2026年 08/05・14・23・27・31、09/04・08・12・16
MSCベリッシマで航く（上海・那覇）クルーズ4泊5日-上海発着-
2名1室利用時 お一人様 89,800円～
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_4N_SHA_109040.html
出発日：2026年 08/01、09/30
MSCベリッシマで航く（福岡・釜山）クルーズ5泊6日-上海発着-
2名1室利用時 お一人様 89,800円～
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_SHA_109041.html
出発日：2026年 08/18、09/25
MSCベリッシマで航く（釜山・福岡）クルーズ5泊6日-上海発着-
2名1室利用時 お一人様 119,800円～
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_SHA_109042.html
出発日：2026年 08/09
■人気客船「MSCベリッシマ」
MSCベリッシマは、MSCクルーズが誇る大型客船で、船内にはプール、シアター、キッズエリア、各種レストランなど充実した施設を備えております。ファミリー層からカップル、グループ旅行まで幅広い層に支持されている人気客船です。
■ご予約はお早めに
夏休み期間の人気日程やファミリー向け客室は早期に満室となる可能性がございます。同室3-4名様目の18歳未満のお子様クルーズ代無料での船旅をご利用いただける機会をぜひご活用ください。
【株式会社ベストワンドットコムについて】
クルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
