株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、彩りが重なる3層仕立てのカップデザート“デザトロワ”シリーズ3品を2026年3月3日(火)に新発売いたします。





彩り重なる３層デザート“デザトロワ”シリーズ





“デザトロワ”シリーズは、デザートとしての味わいに加え、見た目にも食感にもこだわったカップデザートです。すくい方次第で異なる味わいをお楽しみいただけます。





最上部は、果肉を加えた半透明で涼しげなフルーツゼリーで満たしており、みずみずしく、ぷるんとした口当たりです。

中間部には少しかためで白色のヨーグルト味ゼリーを満たし、まろやかな味わいがフルーツの味を引き立てます。

最下部は濃い色あいのフルーツソースを満たし、濃密でとろりとした口当たりをお楽しみいただけます。

それぞれで食べても、混ぜ合わせて食べても、最後まで食べ飽きることのない、おいしさ重なるカップデザートを目指しました。









【3品共通の商品概要】

内容量 ： 213g

発売日 ： 2026年3月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 6カ月





デザトロワみかん

https://www.atpress.ne.jp/releases/574715/img_574715_2.jpg

デザトロワぶどう

https://www.atpress.ne.jp/releases/574715/img_574715_3.jpg

デザトロワ白桃

https://www.atpress.ne.jp/releases/574715/img_574715_4.jpg









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel： 0120-28-5605