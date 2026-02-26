株式会社ユウクリ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋直道)が運営する調査機関「クリエイターワークス研究所」は、2026年卒美大生・芸大生(以下美術系学生)を対象に就職活動の実態調査を実施し、リリースに向けて鋭意制作中です。





2026年度版 速報第一弾 実態調査報告





【2026年3月に完全版をリリース予定】の本調査は、今年で10回目を迎えます。

美術系学生の就職活動に関する実態を把握し、本格的な就職活動を迎える学生や大学関係者、新卒採用担当者の皆様にとって役立つ内容をまとめることを目的としています。





そこで、正式リリースまでの期間中、調査速報として2026年卒美術系学生の就職活動に関する調査結果の一部を3回に分けてご紹介いたします。









■26卒学生は「収入重視」が増加

下記グラフは、26年卒美術系学生の「就職観項目」の回答結果(2個選択)です。





就職観





「収入重視」が25卒では21.1％だったところ、26卒では43.9％に。＋22.8ポイントと大幅に上昇して1位にランクインする結果となりました。





その反面、昨年1位だった「人のためになる仕事をしたい」は26.4％だったところから、26卒では2.6％へと23.8ポイント下がっており、就職観の変化が見られます。









■将来のキャリアプランは「スペシャリスト志向」が増加

合わせて確認しておきたいのは、26年卒美術系学生の「将来のキャリアプラン」の回答結果です。





将来のキャリアプラン





こちらでは「特定分野のエキスパートになり、現場のスペシャリストになりたい」が25卒では45.4％だったところ、26卒では52.4％へとポイントを伸ばして1位となっています。





一方で、「一定の経験を積み、将来的には独立したい」は昨年の28.2％から15.9％へと大幅に減少しました。学生のキャリアプランが、独立よりも組織内での安定や定着を重視する方向へとシフトしている様子が見て取れます。





将来のキャリアプラン(就職先別)





また、就職先別の集計結果で比較すると、クリエイティブ系の学生は非クリエイティブ系に比べ「特定分野のエキスパートになり、現場のスペシャリストになりたい」という回答が31.2ポイント高く、スペシャリスト志向が顕著に表れています。

上記のほか、今回の実態調査では以下のような内容を調査・分析します。













・内定取得を目的に行った勉強や取り組み

・ポートフォリオ準備開始時期

・個別企業説明会に行きはじめた時期

・プレエントリー社数

・個別説明会参加回数

・エントリーシート(書類)提出社数

・面接を受けた社数

・入社予定企業の就活開始当初の志望状況

・入社予定企業の満足度

・入社を決めた理由

・内定後、入社意欲が高まったもの

・就活中の相談相手

・就職活動で利用したサービス

・オンライン・オフライン選考





【調査概要】2026年卒美術系学生の就職活動振り返り調査

・調査期間 ：大学：2025年10月 / 学生：2025年12月～2026年1月

・調査対象大学：美術系・芸術系・工業系・情報系大学・一般大学美術系・

芸術系学部/学科、大学院 32校

学生：2026年4月入社を目指し就職活動を行った全国の美術系・芸術系・

工業系・情報系大学生 271名

※調査対象は26年卒業となる大学4年生・大学院2年生

・調査方法 ：郵送調査及びインターネット調査





▼昨年の実態調査がこちらよりご覧になれます

「25年卒美術系学生就活実態調査」の報告資料※全51ページ

https://www.y-create.co.jp/CWL/?p=3286









