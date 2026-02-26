法政大学経済学部伊藤健彦研究室は、「高校生のための心理学講座」を3月14日(土)に多摩キャンパス(経済学部棟202教室)で開催します。





「高校生のための心理学講座」チラシ





「心って何だろうか？」「人間関係は心にどのように影響するのだろうか？」など、高校生が日頃抱く疑問に答えるため、心理学・脳科学の研究者が丁寧かつ分かりやすく講義を行います。心理学の知識に触れることで、人の心や行動への関心を深める機会となることを目指します。また、心理学相談コーナーを設け、「心理学に興味はあるけど学べる場所が身近にない」「心理学を学べるところに進学したいけど悩んでいる」などの疑問に講師が直接お答えします。





＜開催概要＞

■日時 ： 2026年3月14日(土)10:00～12:30(9:30開場)

■場所 ： 法政大学多摩キャンパス経済学部棟202教室

■共催 ： 公益社団法人日本心理学会

■定員 ： 先着60名(保護者同伴可)

■参加費： 無料

■申込 ： 参加申込フォーム https://forms.gle/8vjqhqsu7AVUM9y2A

■プログラム：

9:30 開場

10:00～10:30 伊藤健彦(法政大学経済学部准教授)

「人間関係が心をつくる？(社会心理学)」

10:40～11:20 前田友吾(玉川大学脳科学研究所研究員)

「文化で変わる心のヒミツ(文化心理学)」

11:30～12:00 高岸治人(玉川大学脳科学研究所教授)

「他者との絆を科学する(社会神経科学)」

12:00～12:30 全講師

「心理学相談コーナー」

12:30 閉会