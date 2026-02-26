全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第61回目は3月2日（月）よる9時00分～ボニージャックスの玉田元康さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#61 について

第61回放送は、以前、倍賞千恵子さんが出演時に“兄的存在”と語った、ボニージャックスの玉田元康さんがゲストとして登場。昭和9年(1934年)、満州国安東省で生まれた玉田さん。音楽好きなご家族のお話から壮絶な移動生活など、幼少期について語っていただきます。また、鶴瓶さんと阿川さんが幼少期から存在し「手のひらを太陽に」など数々の童謡を歌唱してきたコーラスグループ・ボニージャックスについてや、喜劇王エノケン(榎本健一)さんとのレコーディングや、「徹子の部屋」での生歌唱エピソードについてもお話しいただきました。番組の後半では、鶴瓶さん＆阿川さんとともに「ちいさい秋みつけた」の生歌唱も…！？芸歴65年以上！91歳の今も現役であり、介護施設で働きながら入居者の方々へ歌で元気を届け続けるなど、元気に過ごす玉田さんに迫ります。【ゲスト】玉田元康(ボニージャックス)■番宣映像：https://youtu.be/5w-Qkf9TPWo■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-061/

3．放送スケジュール

#61 3月2日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】玉田元康(ボニージャックス)#62 3月30日（月） よる9時00分～9時55分 【総集編】 #63 4月6日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】加賀まりこ #64 4月13日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】うつみ宮土理

5月に放送される#65以降のゲストもお楽しみに！

