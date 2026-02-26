株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、2026年3月6日（金）から4月26日（日）までの期間、ニュウマン高輪 North 1Fにて、期間限定POPUPストア「ZENB STORE & SANDWICH」をオープンします。本ストアは、オンラインを中心に展開しているZENBの商品を、実際に“見て・選んで・味わえる”リアルな場として展開する期間限定ストアです。野菜や豆など植物を可能な限り“まるごと・ぜんぶ”使い、グルテンフリーで動物性原料不使用。素材本来のおいしさと栄養を活かしたZENBの食体験を、より身近にお楽しみいただけます。

人気店「MORETHAN BAKERY」監修。ここでしか食べられない“ふわもちロール”サンドイッチ

カラダ想いのまるごと豆粉パン「ZENBブレッドふわもちロール」を使用した、グルテンフリー・プラントベースの店舗限定サンドイッチを販売。西新宿の人気ベーカリー「MORETHAN BAKERY（モアザンベーカリー）」監修のもと、満足感と食べやすさを両立した多彩なラインアップを展開。“プラントベース＝物足りない”を覆す、驚きのおいしさを実現した新しいサンドイッチ体験を提案します。

ZENBの人気商品を販売

ZENBブレッドをはじめ、ZENBヌードルやゼンブドーナツ、ゼンブハッピーなど、ZENBの人気商品を幅広く展開。「気になっていたけど試せていなかった」「まずは実物を見て選びたい」という方にもおすすめです。

「ZENB STORE & SANDWICH」開催概要

店名

ZENB STORE & SANDWICH

期間

2026年3月6日（金）～4月26日（日）

住所

ニュウマン高輪 North 1F（東京都港区高輪2丁目21-1）

営業時間

11:00～18:30

内容

・ZENB商品の販売・「ゼンブブレッド ふわもちロール」を使用したグルテンフリー＆プラントベースサンドイッチの販売（MORETHAN BAKERY監修／店舗限定）

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp＜本件に関するお問い合わせ先＞お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new