2月17日（火）、北区と株式会社コモディイイダは「災害時における物資の供給に関する協定」を締結した。本協定は、大規模災害発生時に、被災者のために食料品等の物資調達が必要となった場合に備え、物資供給の協力体制を構築するもの。これにより、大規模災害発生時に区からの要請に応じて、同社が販売する多様な食料品等の提供を迅速に受けることが可能になり、被災者の食事の質の向上や災害対応の更なる充実が図られるようになる。

北区と株式会社コモディイイダ（東京都北区滝野川7丁目27番7号）は、「災害時における物資の供給に関する協定」を締結した。同社は、創業100年以上の歴史を持ち、大正８年に田端に店舗を開設して以来、区民に愛され続けているスーパーマーケットである。本協定の締結により、大規模災害発生時の区からの要請に基づき、同社が販売する多種多様な食料品等の提供を受けることが可能となるほか、物資輸送において、同社が所有する移動販売車「とくし丸」を活用することで、迅速な供給が可能となる。この日、やまだ北区長は「この度は、協定締結を快く受けていただいたことに感謝申し上げます。昭和21年に滝野川の地で本店を開設されてから、長きにわたり地域の方々に愛され、また地域の方々の暮らしを守ってきてくださった御社と本協定を締結できたことを大変嬉しく思います。大規模災害が発生した際は、区民の方々の安心・安全のために、御社がこれまで培われた流通ノウハウやお力をお借りできればと思います。」と話した。また、協定締結式に出席した株式会社コモディイイダ代表取締役の飯田武男氏は、「本日は、無事に協定締結ができましたこと心から感謝申し上げます。地元の企業として、北区に何か協力できないかと考えていました。弊社では、災害時に備えて全87店舗に水や缶詰を余分に備蓄しており、有事の際は、地元に貢献できる体制を構築するように方針を定めています。地元のお客様に支えられている企業であるため、いざという時にご恩返しができるような準備態勢を取らせていただきたいと思います。」と話した。

問い合わせ

防災・危機管理課電話番号：03-3908-8184