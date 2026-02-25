株式会社おぎそ（所在地：岐阜県土岐市駄知町1468）は、幼児の食事自立をサポートする「くるりんスプーン＆フォーク」の販売を開始しました。手づかみ食べからスプーン・フォークの使用へとステップアップする子どもたちの成長をサポートする新製品です。

子どもの「できた！」を育む食育環境の重要性

近年、子どもの食育への関心が高まっており、特に1～3歳頃の幼児期には「自分で食べる力」を育てることの大切さが注目されています。幼児期の食事の自立は、将来の食習慣づくりだけでなく、集中力や達成感を育む大切な経験とされています。一方で、多くの保護者は子どもの食事自立をサポートする際に、どのような食具を選べば良いのか悩んでいます。市場にはさまざまな子ども用食器がありますが、小さな手でも扱いやすく、自分で食べる練習がしやすいものは限られています。そこで当社では、子どもの成長に寄り添う「くるりんスプーン＆フォーク」を開発いたしました。手づかみ食べからスプーン・フォークへの移行をスムーズにし、自分で食べられたという達成感を育むことができる食具です。

くるりんスプーン＆フォークの特長

1. 独自のハンドルデザイン

最大の特徴は、お子さまがしっかり握れるよう設計された円形のハンドル部分です。内側約3.0cmの丸いリング状のグリップは、小さな子どもの手にフィットし、さまざまな握り方に対応します。従来の直線的なハンドルと違い、どの角度から握っても安定感があるため、子どもが自分なりの持ち方で使うことができます。

スプーンは口元がまっすぐになっており、食器の底にフィットするデザインのため、すくいやすく食べこぼしを減らします。フォークは子どもが扱いやすい幅と先端の形状にこだわり、安全に食材を刺して口に運べるよう設計されています。

2. 衛生的な18-8ステンレス素材

3. お手入れのしやすさ

食器洗浄機での丸洗いが可能なため、忙しい子育て世代の負担を軽減します。手入れが簡単で衛生的な状態を保てるため、日常的に使用しやすい設計となっています。

4. 食べやすさへのこだわり

口に入れるものだからこそ、安全性を最優先に考え、高品質な18-8ステンレスを採用しています。錆びにくく、色移りもしないため、長期間安心してお使いいただけます。

製品概要

- サイズ： 【スプーン】長さ：約9.6cm、幅：約2.6cm、重量：約25g 【フォーク】長さ：約9.5cm、幅：約2.1cm、重量：約23g- 素材：18-8ステンレス- 特別価格：各385円（税込）※発売記念価格のため期間限定になります- 通常価格：各770円（税込）

商品ページ

会社概要

https://item.rakuten.co.jp/ogisoshop/ogst-2223/https://www.online.ogiso-shop.com/view/item/000000001719

会社名：株式会社おぎそ所在地：岐阜県土岐市駄知町1468代表者：代表取締役 小木曽剛史事業内容：子ども向け食器・生活用品の企画・製造・販売

https://www.k-ogiso.co.jp/sogo_top/
https://www.online.ogiso-shop.com/
https://www.rakuten.co.jp/ogisoshop/