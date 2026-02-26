株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、日本最北のお茶の生産地といわれる新潟県村上市で収穫された一番茶を100％使用した緑茶「雪澄み茶」を2026年3月3日(火)に新発売いたします。









“北限の村上茶”の一番茶100％の「雪澄み茶」





「雪澄み茶」は、渋みが少なく茶本来のほのかな甘みと旨味が際立つ緑茶です。雪に覆われる厳しい冬の気候と栽培技術で、独自の風味を持った村上茶の一番茶を使用しており、今回は村上市にある創業明治元年(1868年)の茶舗「冨士美園」に監修していただき、「雪澄み茶」専用に加工を行いました。

希少な“北限の村上茶”の味わいをお楽しみいただけます。









【“北限の村上茶”について】

江戸時代初期より茶の栽培が始まったと言われており、長い年月をかけ継承されてきた村上の茶栽培は、先人の功績を受け継ぎながら生産者らが一丸となり発展を遂げてきました。

冬の期間が長く、日照時間が短い厳しい栽培条件ながらも、適度な積雪が茶樹を寒冷な強風から保護し、雪の中で茶葉がじっくりと栄養分を蓄えられる環境を生み、ほのかに甘くやさしい味わいに仕上がります。





https://www.atpress.ne.jp/releases/574721/img_574721_2.jpg









【冨士美園について】

明治元年(1868年)に新潟県村上市で創業。北限の茶処である村上市で村上茶の伝統を守り続ける茶舗です。加工技術も高く、全国手もみ茶品評会では、2024年に1等1席(農林水産大臣賞)を受賞しました。煎茶以外にも茶葉の魅力を生かした和紅茶「雪国紅茶」を手掛けています。





https://www.atpress.ne.jp/releases/574721/img_574721_3.jpg









【代表者 飯島 様のコメント】

国内でもまだ認知の低い村上茶を、新潟繋がりというご縁で商品化していただき大変に感謝しています。お茶の樹は本来、暖かい気候を好む植物で、雪の積もる新潟で育てる事は苦労が多く、収穫量も少なくなってしまいます。しかしながら、雪の下で耐えながら栄養分を蓄えた味わいは、香り高くまろやかな唯一無二なものとなります。

弊社では2006年から村上茶ペットボトルを開発販売しており、そのノウハウを活かし、この度ブルボン様とのコラボにより希少な村上茶をより多くのお客様にお届けできるようになりました。さらに磨きのかかった、まさに商品名のような「澄んだ」味わいに仕上がった村上茶をお楽しみください。









【商品概要】

商品名 ： 雪澄み茶(ゆきずみちゃ)

内容量 ： 350ml

発売日 ： 2026年3月3日(火) 新潟県を中心に販売

販売チャネル(予定) ： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※当社オンラインショップでもお買い求めいただけます

URL： https://shop.bourbon.jp/

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 9カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel ： 0120-28-5605