common field（所在地：大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室、代表理事：加藤詩音）は、2025年大阪・夢洲で生まれた熱狂を次世代の未来へと繋ぐプラットフォームとして正式に活動を開始いたしました。設立を記念するキックオフイベントとして、2026年3月1日（日）、重要文化財である大阪市中央公会堂にて、体験型謎解きイベント「2030への通信（プロトコル）-大阪・夢の洲からの脱出-」を開催します。本イベントの参加権は、現在実施中のクラウドファンディング「CAMPFIRE」のリターンとして提供されています。

団体設立の背景：大阪の熱狂を、未来への「種」に

2025年、大阪は大規模な国際イベントを通じて世界と繋がる舞台となりました。私たちcommon fieldは、そこで生まれた膨大なエネルギーと人々の繋がりを一時的な「思い出」に留めず、未来への「種」として育てていくために設立されました。「一人の『知りたい（Curiosity）』を、みんなの『創りたい（Creation）』へ」私たちは、国際儀礼（プロトコール）やグローバルコミュニケーションの知見を武器に、好奇心が響き合う「共創の原っぱ（common field）」を世界中に広げていきます。

キックオフイベント：「2030への通信（プロトコル）-大阪・夢の洲からの脱出-」

初の参加型イベントは、参加者との共創・交流を目的とした体験型謎解きイベントを企画しました。私たちcommon fieldと一緒に何かやりたい、未来を創っていきたいという方達と一緒に歴史ある中央公会堂でワイワイと謎解きを楽しみながら交流できたらと思っています。ストーリー： 「大阪・夢の洲」に集まった人々が、突然のトラブルにより孤島に閉じ込められてしまう。島内に隠された謎を解き、2030年へと続く「通信（プロトコル）」を探して脱出せよ！狙い： 謎解きという「未知への挑戦」を通じ、初対面同士が自然に協力し合い、コミュニティの原点である「偶発的な出会いと共創」を体感していただきます。

開催概要

開催日時：2026年3月1日（日）（全3回） 13:00-14:30（12:30集合） 15:30-17:00（15:00集合） 18:00-19:30（17:30集合）*3回とも同じ内容なので、ご都合良いお時間をお選びください会場：大阪市中央公会堂（中之島公会堂） 大会議室 大阪府大阪市北区中之島1-1-27（サンクンガーデン（館の南側）の階段を下りた、地下1階の左手 1 「西入口」 よりお入りください。）アクセス：[Osaka Metro]御堂筋線『淀屋橋』1番出口から徒歩約5分堺筋線『北浜』26番出口から徒歩約10分[京阪電車]本線『淀屋橋』1番出口から徒歩約5分中之島線『なにわ橋』1番出口から徒歩約1分

参加方法

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E4%B9%8B%E5%B3%B61-1-27

本イベントはcommon fieldの活動に共感して一緒に未来を創っていく方々との交流の場としての企画です。そのため、参加チケットはクラウドファンディングプラットフォーム「Camp Fire」の返礼品（応援・支援）となっています。下記URLから返礼品として「2030への通信（プロトコル）-大阪・夢の洲からの脱出-」をお選びください。（「2030への通信（プロトコル）-大阪・夢の洲からの脱出-」以外の返礼品もございますのでcamp fireの記事もぜひ見てください）

common field について

https://camp-fire.jp/projects/925146/

2025年大阪・夢洲から生まれた熱狂を未来へつなぐコミュニティ。「未知を楽しみ、祝福する（Celebrate the Unknown）」を掲げ、世界中に「共創の原っぱ（common field）」を広げる活動を展開しています。プロトコルやグローバルコミュニケーションの知見を活かし、オンライン・オフラインの境界を超えたコミュニティ設計、文化とビジネスの橋渡しを行っています。2025年大阪、2027年横浜、2030年サウジアラビアへと続く国際的な潮流の中で、個人の「好奇心（Curiosity）」を社会の「創造（Creation）」へと変えるプラットフォームを目指しています。

メンバー

代表理事 加藤詩音（しーさん）

国際スポーツ大会や、国際博覧会での経験を活かし現在も国際儀礼（プロトコール）講師として活動中。数々の知見と万博会場を歩き尽くすフィールドワーク（C散歩）を武器に、人々の熱量を高めるカタリスト。コミュニティ「C-Server」を運営し、オンライン・オフライン双方で偶発的な出会いを設計する。

代表理事 宮外真理子（みやまり）

通訳・翻訳家として、言葉の壁を超えたコミュニケーションを支援。グローバルコミュニケーションデザイナーとして、日本と世界の間に文脈の橋を架ける。