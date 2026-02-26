阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、2026年3月6日（金）対福岡ソフトバンクホークス戦（オープン戦）から、大阪・新世界に本店を構える串かつ専門店「日本一の串かつ 横綱」を内野2階中央エリア及び外野ライト1階エリアに新たにオープンします。

素材・衣・油にこだわり、秘伝のソースとの相性抜群な横綱名物串かつをはじめ、揚げたこ焼きやいか焼き、かすうどんなどの「大阪もん」、まさに横綱級の唐揚げメガ盛りなど、様々なメニューをご用意しています。串かつ片手の野球観戦にご満足いただけること間違いなし！この機会に是非こだわりの味をご賞味ください。





詳細は、次のとおりです。





【「日本一の串かつ 横綱」新規出店の詳細】

1 店舗について

新世界のメインストリートに本店を構える「日本一の串かつ 横綱」は、新世界の風景の一部となっており、阪神甲子園球場でもその特徴的な店構えそのままに出店します。店舗名物のジューシーに揚がった串かつは、職人が試行錯誤を繰り返して開発した秘伝のソースと相性抜群。「大阪名物どて焼」、たこ焼きとお好み焼きが贅沢に組み合わされた「たこのみ焼きコンボ」など、大阪を感じることができるメニューも数多くご用意しています。さらに、阪神甲子園球場限定の「ネギまみれこてっちゃん」など、お酒の肴にぴったりのおつまみや、スイーツも多数取り揃えていますので、老若男女問わず、食い倒れ必至でお楽しみいただけます。





2 オープン日

2026年3月6日（金）対福岡ソフトバンクホークス戦（オープン戦）





3 店舗場所

内野2階中央、外野ライト1階（外野レフト1階16号門通路にワゴンで出店します。）





4 販売メニュー

※串かつにキャベツは付きません





【その他 今年も味自慢が勢揃い！阪神甲子園球場グルメ！】

※本紙掲載の写真は全てイメージ、価格は税込みです。内容は変更となる場合があります。

※販売メニューは一例です。

※その他、球場内のグルメについては、阪神甲子園球場ホームページ（グルメ・グッズ）をご確認ください。詳細につきましては、3月初旬の公開を予定しております。

★特設ページ： https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/





・お弁当おとりおきサービス

オープン戦期間中において、監督・選手コラボ弁当をはじめとした約15種類のお弁当を売切れの心配なく必ず購入できる「お弁当おとりおきサービス」の受付を3月初旬から開始します。観戦チケットをお持ちの方はどなたでもおとりおきが可能です。なお、プロ野球公式戦の受付は3月中旬開始を予定しています。

★お申込み先： https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/reserve/packedbox/

※お弁当は2026年プロ野球公式戦で販売する商品ラインナップとは異なります。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。













阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/512b49e53cfeccd62d6e34c95b918226b98e7fa7.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1