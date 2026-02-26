¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè£±²ó KEIO eSPORTS LAB.¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾ÞºîÉÊ·èÄê¡ª¶¶ËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆÉ½¾´¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Á»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¡Á
Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ½é¤Î¥Þ¥¤¥¯¥é¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅÊó¹ð
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTechnoBlood eSports¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Åç¡¡·òÊ¸¡¢°Ê²¼¡ÖTBeS¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂè£±²ó KEIO eSPORTS LAB.¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£³£³ÅÀ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤ÈTBeS¤Ë¤Æ¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë»ÜÀß¡ÖKEIO eSPORTS LAB.¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½é¤Î¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢µþ²¦±èÀþ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢Æüº¢Êë¤é¤¹³¹¤ä¡¢Ë¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î»Ñ¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö³«¤«¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¾ì¡×¤ò¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿·×£±£°£°ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤ëÎÏ¡×¡Ö¤Ò¤é¤á¤¯ÎÏ¡×¡Ö¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡×¡Ö¤ä¤ê¤È¤²¤ëÎÏ¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Äê¤á¤é¤ì¤¿´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿£³£³ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢£²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ¤Ç¤Î¡Ö¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆÀ®²ÌÈ¯É½¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤ÎµÇ°ÉÊ¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï£³·î£±£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¡Ö£±³¬¥í¥Ó¡¼¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨Ãæ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤ª¤è¤Ó£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¿Íºà¤Î°éÀ®¤ä£å¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö³«¤«¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¾ì¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò½é¤Î¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ£³£³ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Æþ¾Þ¡£
¢£²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ¤Ç¼õ¾Þ¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤ÎYouTuber¤¤ª¤¤ª»á¤é¤Ë¤è¤ë¹ÖÉ¾¤äµÇ°ÉÊÂ£Äè¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÑÍ÷´Þ¤áÌó£´£°£°Ì¾¤¬»²²Ã¡£
£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç¼«¸ÊÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤àÃç´Ö¤¬±èÀþÆâ³°¤ËÂô»³¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
£±¡¥¡ÖÂè£±²ó KEIO eSPORTS LAB.¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖKEIO eSPORTS LAB.¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤¬»²²Ã»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ç£±£°£°ºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸å±ç¼«¼£ÂÎ¾Þ¤ä¶¨»¿´ë¶È¾Þ¤â´Þ¤àÁ´£³£³ºîÉÊ¤ò¼õ¾ÞºîÉÊ¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡Û¼õ¾ÞºîÉÊ
¡¦¡Ö²Ö²Ð¤ÎÌ£¥¹¥¿¡×
¡Î±þ Êç ¼Ô¡ÏÆ£¸¶Ûë¤µ¤ó¡Ê¾®³Ø£´Ç¯À¸¡Ë
¡Î Éñ¡¡Âæ ¡ÏÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈÈôÅÄµë±Ø
¡ÎºîÉÊÀâÌÀ¡Ï¢¨°ìÉôÈ´¿è
¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò²¿²ó¤â¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¤È¤ê¡¢¸«¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢·Á¤¬Ê£»¨¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Ìë¤ËÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¾ÈÌÀ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï£³¤«·î¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·×²è¤·¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥â¥Ö¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡ª¤Ó¤å¤ó¤Ó¤å¤ó¥Ý¥¹¥È
¡Î±þ Êç ¼Ô¡ÏÆ£´¬çýÍ¤¤µ¤ó¡Ê¾®³Ø£²Ç¯À¸¡Ë¡¢À¶¿åÍ®²Ö¤µ¤ó¡Ê¾®³Ø£´Ç¯À¸¡Ë¡¢À¶¿åÆü²Æ¤µ¤ó¡Ê¾®³Ø£²Ç¯À¸¡Ë
¡Î Éñ¡¡Âæ ¡ÏÀ»ÀØºù¥öµÖ±ØÁ°¤Î¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ý¥¹¥È¡×
¡ÎºîÉÊÀâÌÀ¡Ï¢¨°ìÉôÈ´¿è
¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¹ÊØ¶É²°¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤é¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÄ®¤Ë¼ê»æ¤ä¥â¥Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÀÄ½Õ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä£³¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð£±¿Í¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤½¤ÎÂ¾¼õ¾ÞºîÉÊ
¢¨°ìÉôÈ´¿è¡£³ÆºîÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö£³¡¥¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡×¤ËµºÜ¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡ÖÂè£±²ó KEIO eSPORTS LAB.¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Åö¼Ò¼çºÅ¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂç½¸¹ç¡ª in ¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ£²£°£²£¶¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤ÆËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»ÜÆü¡¦¾ì½ê
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ
¡Ê£³¡Ë½Ð±é¼Ô
¡Ú£Í£Ã¡ÛÆâ»³ÍªÎ¤ºÚ
À¼Í¥e-SportsÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢À¼Í¥¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Þ¥¤¥¯¥é¤ä¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸
¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
¡ã¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
³§¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¤¬Âç¹¥¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢µþ²¦Àþ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Á¡¼¥à¤Ç¤ªÍ§Ã£¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤´²ÈÂ²¤¬±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥é¤òÄÌ¤¸¤¿¡Øå«¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢»ä¤âÁá¤¯²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æº£¤¹¤°¥Þ¥¤¥¯¥é¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆÃÊÌ¿³ºº°÷¡Û¤¤ª¤¤ª
¡Ö¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÛ¿®Åù¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎYouTuber
¡ã¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥é¤Î±ü¿¼¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶áÌ¤Íè¤Î¶¶ËÜ¤òÉÁ¤¤¤¿Çò¤¤¿ÀÅÂ¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿·úÃÛ¤Ê¤É¡¢»ä¤¬»×¤¤¤Ä¤¤â¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌµ¸ÂÂç¤ÎÁÛÁüÎÏ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ê£´¡Ë¼Â»ÜÉ÷·Ê
£³¡¥¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://keio-esports.com/fes/minecraft-contest-v1/
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏMinecraft¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Mojang¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Mojang¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨NOT OFFICIAL MINECRAFT EVENT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.
£´¡¥¼çºÅ
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTechnoBlood eSports
£µ¡¥¶¨»¿ Åù
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ä«ÆüÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±üÂ¼ÁÈ¡¢
¥ª¥à¥í¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹âº½Ç®³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒFUN+TECH LABO¡¢ÆüËÜ¿®¹æ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
GMO¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¶¨»¿¡Ë¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÀÄ¾¯Ç¯¶µ°é¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¶¨ÎÏ¡Ë
£¶¡¥¸å±ç
½ÂÃ«¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Ä´ÉÛ»Ô¡¢Ä´ÉÛ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÉÜÃæ»Ô¡¢
Â¿Ëà»Ô¡¢Â¿Ëà»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÆüÌî»Ô¡¢ÆüÌî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢È¬²¦»Ò»Ô¡¢È¬²¦»Ò»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢
ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¢ÅìµþÅÔ»ö¶ÈTIB CATAPULTºÎÂò¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡ÖTRIP¡×¡¢¤ß¤é¤¤¤Î¤¿¤«¤é¤Ð¤³¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
£·¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://keio-esports.com/fes/minecraft-contest-v1/
¢¨¥ê¥ó¥¯Àè¤«¤é¡¢ºÇ²¼Éô¤Î¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤ª¤±¤ë£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£²£³Ç¯£²·î¤Î¡ÖKEIO OPEN INNOVATION PROGRAM¡×¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯£¹·î¤ËÆüÌî»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¹âÈ¨ÉÔÆ°¹»¤ä¡¢ºûÄÍ¡Ê½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢Ä´ÉÛ¡ÊÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤ò´Þ¤à£³¥«½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë»ÜÀß¡ÖKEIO eSPORTS LAB.¡×¤Ë¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ª¤è¤Ó£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±èÀþ¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¡¦£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¡ÖKEIO CUP¡×¤Î¼çºÅ¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦£å¥¹¥Ý¡¼¥Äº×¤ê¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://keio-esports.com/
¡Ú»²¹Í£²¡Û³ô¼°²ñ¼ÒTechnoBlood eSports¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼ÒTechnoBlood eSports
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
¿¹Åç¡¡·òÊ¸
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°3-1-10 Â¢Á°¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ó¥ë6³¬
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://tb-es.co.jp
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¡¢£Ð£Ã¥«¥Õ¥§¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È
¡Ê£¶¡ËÀß¡¡Î©
£²£°£²£±Ç¯£´·î£³£°Æü
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106
