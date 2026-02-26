ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」

写真拡大 (全19枚)

第25-160号

2026年2月26日

ANAあきんど株式会社

株式会社ハブ


ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」 ～第九弾は、香川県の魅力を、首都圏の英国風PUBHUB」から発信します！！～

 

　ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。

　本取り組みの第九弾として、香川県（知事：池田　豊人　以下「香川県」）と連携し、香川県の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「香川フェア（KAGAWA FAIR）」を、首都圏エリア対象5店舗で実施します

 

地域の魅力発信プロジェクト「香川フェア（KAGAWA FAIR）」概要

 

期間：2026年3月2日（月） ～ 2026年3月31日（火）

 

実施店舗：

【首都圏エリア】

HUB 羽田空港第2ターミナル店　　 HUB 渋谷道玄坂店　　HUB上野昭和通り店

HUB 新宿西口大ガード店　　HUB 浜松町店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

店内の様子

実施内容：

①フード+ドリンクメニュー（フェアメニュー）の販売

　香川県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてご堪能ください。


 

（香川フェア（KAGAWA FAIR）参画事業者・提供メニュー一覧）

 

② ポスター設置とプロモーション動画放映

　 香川フェア（KAGAWA FAIR）実施の店舗においては、香川県の魅力を感じていただけるように、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映をいたします。香川フェアメニューとともに、お楽しみください。

 

【店内掲示ポスター（例）】

 

　　 　　

 

【プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】　　　　

※ 画像はイメージです。

 

香川フェアに参画いただいている事業者様（50音順）

 


　

　ANAあきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

 

 