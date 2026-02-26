ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」
2026年2月26日
ANAあきんど株式会社
株式会社ハブ
ANAあきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」 ～第九弾は、香川県の魅力を、首都圏の英国風PUB「HUB」から発信します！！～
ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）と株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛、以下「ハブ」）は、英国風PUBを通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。
本取り組みの第九弾として、香川県（知事：池田 豊人 以下「香川県」）と連携し、香川県の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「香川フェア（KAGAWA FAIR）」を、首都圏エリア対象5店舗で実施します。
■地域の魅力発信プロジェクト「香川フェア（KAGAWA FAIR）」概要
期間：2026年3月2日（月） ～ 2026年3月31日（火）
実施店舗：
【首都圏エリア】
HUB 羽田空港第2ターミナル店 HUB 渋谷道玄坂店 HUB上野昭和通り店
HUB 新宿西口大ガード店 HUB 浜松町店
店内の様子
実施内容：
①フード+ドリンクメニュー（フェアメニュー）の販売
香川県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてご堪能ください。
（香川フェア（KAGAWA FAIR）参画事業者・提供メニュー一覧）
② ポスター設置とプロモーション動画放映
香川フェア（KAGAWA FAIR）実施の店舗においては、香川県の魅力を感じていただけるように、ポスター設置ならびにプロモーション動画の放映をいたします。香川フェアメニューとともに、お楽しみください。
【店内掲示ポスター（例）】
【プロモーション動画内スライド（一部抜粋）】
※ 画像はイメージです。
香川フェアに参画いただいている事業者様（50音順）
ANAあきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。
