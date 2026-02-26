左右部位別体組成計「BC-623L」

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、全身に加えて左右の腕と脚、体幹部それぞれの筋肉量や脂肪率などを計測できる左右部位別体組成計「BC-623L」を2月27日に発売します。運動や食事管理による細かなからだの変化を数値で把握できるのが特徴で、シンプル操作で使いやすくした左右部位別体組成計のエントリーモデルです。Bluetooth®※1通信に対応しており、計測したデータは対応するスマートフォンアプリ「TANITA Record」及び「ヘルスプラネット」に転送し、経時変化を確認できます。価格はオープン。健康を意識して運動を始めた人や継続して健康なからだづくりに取り組む30代から50代をメインターゲットに、家電量販店を中心に販売します。

近年、オンラインフィットネスサービスや低価格帯の小規模スポーツジムなど、自宅や近隣で運動できる環境が身近になっています。手軽に運動を始められる機会が増える一方、米国における運動継続に関する研究によると、運動教室に参加する人の約半分が半年以内に離脱すると報告されており※2、継続の難しさが明らかになっています。習慣化には、行動による「うまくいった、達成できた」という成功体験の積み重ねなどで、「自分にはできる」という自信（自己効力感）を高めることが効果的であるといわれています。今回発売する「BC-623L」はダイエットやからだづくり、運動不足の解消として運動を始めた人が、気になるからだの部位の小さな変化を把握できる仕様とすることで、健康習慣を継続するモチベーションを高めます。

■すぐに確認したい項目は本体表示、細かく確認したい項目はアプリで管理

本商品は全身の体組成に加えて左右の腕と脚、体幹部の5つの部位別に筋肉量と脂肪率を計測できます。体形や年齢などにより、気になるからだの部位は一人ひとり異なりますが、それらを分けて確認できます。計測項目は「体重」「体脂肪率（全身及び部位別）」「筋肉量（全身及び部位別）」「内臓脂肪レベル」「基礎代謝量」「推定骨量」「体水分率」「体内年齢」「BMI」です。日々の変化が特に気になる「体重」「筋肉量（全身）」「体脂肪率（全身）」の数値は、計測後にグリップ部の画面に表示されるため、忙しい生活の中でも素早く把握できます。全ての計測項目は対応するアプリで数値とグラフで表示します。体重や見た目だけでは分からない成果を必要な時に必要な項目を確認して気付きを得られるので、からだづくりを続ける自信につながります。

グリップを握り、乗るだけで全身の体組成や

部位別の筋肉量と脂肪率をはかることができる

TANITA Recordの表示画面。

部位別の筋肉量と脂肪率を視覚的に分かりやすく表示する

■インテリアになじむデザインとカラー

本体はガラストップとし、色はリビングや洗面所などのインテリアになじむメタリックブルーを採用しました。また、一部販売店では、限定カラーのカッパーを数量限定で販売します。

一部販売店で数量限定販売する限定色カッパー

タニタはヘルスメーター（体重計）の発売から65年以上にわたって人々の生活の変化に寄り添い、体重や体脂肪率、筋肉量などさまざまな健康基準を通して健康管理をサポートしてきました。今後も、家庭で手軽にはかれる体組成計の高精度化・高機能化を進め、生活者のライフスタイルや健康習慣、その先にある幸せづくりに貢献していきたいと考えています。

■商品・仕様

商品名：左右部位別体組成計「BC-623L」

計測項目：体重、体脂肪率（全身・体幹部・右腕・左腕・右脚・左脚）、筋肉量（全身・体幹部・右腕・左腕・右脚・左脚）、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、推定骨量、体水分率、体内年齢、BMI 計19項目

カラー：メタリックブルー、カッパー（一部販売店における数量限定販売）

寸法・質量：幅約312mm×高さ約58mm×奥行約362mm、約2.7kg(電池含む)

■体組成計「BC-623L」商品ページ

https://www.tanita.co.jp/product/bodycompositionmonitor/24423/

