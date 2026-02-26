配管削減・高効率化を同時実現：トップ10企業が市場の95.0%を占める熱管理統合モジュールの競争構造
自動車産業が電動化および知能化に向けて急速に発展する中、車両のエネルギー管理に対する要求はますます高くなっている。とりわけ新エネルギー車においては、熱マネジメントシステムが車両の航続距離、安全性、および乗員の快適性において極めて重要な役割を果たす。現在、市場に出回っている多くの新エネルギー車は、異なる運転条件下において三電システム（電動コントロール、バッテリー、電動駆動）およびキャビンに対し精密な熱管理を必要としている。
しかしながら、多くの車両は分散制御方式を採用しており、それに伴って冷却回路の配管が増加し、熱マネジメントシステム全体のレイアウトスペースに対する要求も高まる。このことは製造および取り付けコストを上昇させる要因となり、さらに熱マネジメントモジュール全体の精密な制御を困難にする。
これに対し、熱マネジメント統合モジュールは冷媒側、水冷側、あるいはその双方を統合し、新たな組立手法と工法を活用することで高モジュール化を実現する。この方式は水弁やアクチュエーターの使用数を削減し、コスト削減とスペース効率化を同時に達成するとともに、顧客の多様なニーズにも柔軟に対応可能である。
業界の発展特性と構造的転換
自動車業界の電動化と知能化の流れに伴い、熱マネジメントに対するニーズは急速に高度化している。従来の内燃機関車両と異なり、新エネルギー車は電池、電動駆動、電装系の三電システム全体において、より精密かつ複合的な温度管理を必要とする。これにより、熱マネジメントシステムの構造自体が大きく変化しており、システム全体の統合設計やパッケージ効率が求められている。
市場の動向と需要の多様化
市場では、車両の設計コンセプトが「一体化」や「軽量化」「高効率化」へと移行しており、これに対応する形で熱管理統合モジュールへの需要が急速に拡大している。従来型の分散制御による熱管理では、配管やバルブ、アクチュエーターの数が増加し、システムが複雑化する傾向が強かったが、統合モジュールはこの課題を根本的に解決する手段となっている。
技術革新と産業構造の再編
熱管理統合モジュールは、冷媒回路と水冷回路を組み合わせた高度な統合制御を可能にし、熱の循環効率と応答性を大幅に向上させる。これにより、車両全体のエネルギー効率を改善し、航続距離や安全性の強化にも貢献する。さらに、高いモジュール化により、製造・保守の効率が大幅に向上するため、自動車メーカーにとってもコスト競争力を高める要素となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界熱管理統合モジュール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/211345/thermal-management-integrated-modules--tmim）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが14.6%で、2031年までにグローバル熱管理統合モジュール市場規模は50.26億米ドルに達すると予測されている。
図. 熱管理統合モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342713/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342713/images/bodyimage2】
図. 世界の熱管理統合モジュール市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
しかしながら、多くの車両は分散制御方式を採用しており、それに伴って冷却回路の配管が増加し、熱マネジメントシステム全体のレイアウトスペースに対する要求も高まる。このことは製造および取り付けコストを上昇させる要因となり、さらに熱マネジメントモジュール全体の精密な制御を困難にする。
これに対し、熱マネジメント統合モジュールは冷媒側、水冷側、あるいはその双方を統合し、新たな組立手法と工法を活用することで高モジュール化を実現する。この方式は水弁やアクチュエーターの使用数を削減し、コスト削減とスペース効率化を同時に達成するとともに、顧客の多様なニーズにも柔軟に対応可能である。
業界の発展特性と構造的転換
自動車業界の電動化と知能化の流れに伴い、熱マネジメントに対するニーズは急速に高度化している。従来の内燃機関車両と異なり、新エネルギー車は電池、電動駆動、電装系の三電システム全体において、より精密かつ複合的な温度管理を必要とする。これにより、熱マネジメントシステムの構造自体が大きく変化しており、システム全体の統合設計やパッケージ効率が求められている。
市場の動向と需要の多様化
市場では、車両の設計コンセプトが「一体化」や「軽量化」「高効率化」へと移行しており、これに対応する形で熱管理統合モジュールへの需要が急速に拡大している。従来型の分散制御による熱管理では、配管やバルブ、アクチュエーターの数が増加し、システムが複雑化する傾向が強かったが、統合モジュールはこの課題を根本的に解決する手段となっている。
技術革新と産業構造の再編
熱管理統合モジュールは、冷媒回路と水冷回路を組み合わせた高度な統合制御を可能にし、熱の循環効率と応答性を大幅に向上させる。これにより、車両全体のエネルギー効率を改善し、航続距離や安全性の強化にも貢献する。さらに、高いモジュール化により、製造・保守の効率が大幅に向上するため、自動車メーカーにとってもコスト競争力を高める要素となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界熱管理統合モジュール市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/211345/thermal-management-integrated-modules--tmim）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが14.6%で、2031年までにグローバル熱管理統合モジュール市場規模は50.26億米ドルに達すると予測されている。
図. 熱管理統合モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342713/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342713/images/bodyimage2】
図. 世界の熱管理統合モジュール市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）