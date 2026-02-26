ベビー用おむつ市場は2033年までに957億1860万米ドル規模に達し、プレミアム化、衛生面での革新、持続可能な製品需要を背景に年平均成長率（CAGR）5.3％で拡大する見込み

