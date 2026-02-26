インスタグラム自動化ツール「lgram」に見積書発行機能を追加
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342661/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月29日（木）に実施したエルグラムのアップデートにより、見積書発行機能を追加しました。
本アップデートにより、マイページ上で必要な情報を入力するだけで、見積書をその場で発行可能です。これまで見積書の取得には個別の問い合わせが必要でしたが、今回の機能追加によりご自身の操作のみで完結するため、導入手続きがよりスムーズになります。
■見積書発行機能について
今回追加された見積書発行機能の主な特徴は以下の通りです。
・マイページから必要情報を入力するだけで、見積書をご自身で発行できる
・個別の問い合わせが不要になり、必要なタイミングですぐに取得できる
・社内稟議や予算申請など、導入検討時に必要な書類の準備に活用できる
操作はエルグラムへログイン後、「マイページ」内にある「見積書発行」メニューより行えます。
発行方法の詳細については、以下のマニュアルページでご案内しております。
https://lgram.jp/manual/plan-estimation/
■主な活用シーン
本機能は、以下のような場面での活用を想定しています。
・法人での導入にあたり、社内稟議の添付資料として見積書を提出する場合
・予算策定や年度計画の際に、正確な利用費用を事前に確認したい場合
・複数のツールを比較検討しており、社内共有用の書類を準備したい場合
エルグラムの導入を検討中の方から追加プランを申請される方まで、幅広い場面でご活用いただけます。
■エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。
2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者にご利用いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342661/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ミショナ
