ニジゲンノモリ、世界最大級のアニメイベント 「AnimeJapan 2026」に出展！ 人気アニメ・ゲームの世界観を体感できるブースやコラボグッズ販売を展開 3月28日（土）・29日（日）開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」は、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトにて開催される、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に出展いたします。
本ブースでは、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ゴジラ迎撃作戦」「ドラゴンクエスト アイランド」、ニジゲンノモリ常設4つのコンテンツのコラボグッズに加え、大人気ゲーム「モンスターハンターシリーズ」とのコラボグッズも販売いたします。ニジゲンノモリのオフィシャルホテル「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では昨年6月に「モンスターハンター」コラボルームがオープンしており好評営業中です。
さらに、期間限定コラボイベント 「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」のグッズも展開いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342705/images/bodyimage1】
■ラインナップ抜粋
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342705/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342705/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342705/images/bodyimage4】
また、「進撃の巨人 THE NIGHTWALK -壁の向こう側へ-」 の世界観を紹介するPRパネル展示のほか、2026年2月12日より販売を開始した新作ゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の試遊体験も実施し、ニジゲンノモリならではの“体験型アニメパーク”の魅力を会場でお届けします。
■ 出展概要
イベント名：
AnimeJapan 2026
開催日程：
2026年3月28日（土）・29日（日）
会場：
東京ビッグサイト 東6ホール J-38ブース
出展内容：
・ニジゲンノモリ常設4つのコンテンツのコラボグッズ展開
・大人気ゲーム「モンスターハンターシリーズ」のコラボグッズ展開
・期間限定コラボイベント TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボグッズ展開
・「進撃の巨人 THE NIGHTWALK -壁の向こう側へ-」PRパネル展示
・新作ゲーム「TOKYO SCRAMBLE」試遊体験
URL：
https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
TM & (C) TOHO CO., LTD.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C)CAPCOM
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
(C) Binary Haze Interactive
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
