世界のシャワーガラス保護コーティング市場：2032年に7.3%成長率、市場規模は143百万米ドルに達する見込み
2026年2月26日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「シャワーガラス保護コーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、シャワーガラス保護コーティング市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界のシャワーガラス保護コーティング市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
1.シャワーガラス保護コーティング製品紹介
シャワーガラス保護コーティングは、浴室やシャワーブースのガラス表面に塗布され、水垢や石灰分の付着を防止する親水・疎水性コーティング材である。表面に薄膜を形成することで、汚れやカビの付着を抑え、清掃性と耐久性を向上させる。紫外線や水蒸気に対する耐性が高く、長期間にわたって透明性を保持できることが特長である。近年は環境に配慮した低VOCタイプやセルフクリーニング機能付き製品の需要が増加している。
2.シャワーガラス保護コーティング市場の成長見通し
本調査では、2032年に世界のシャワーガラス保護コーティング市場が約143百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で進むと見込まれており、2025年の市場規模は約87.6百万米ドル、2026年には94.0百万米ドルに達する見通しです。
3.シャワーガラス保護コーティング市場区分
【製品別】Hydrophobic Coating、 Hydrophilic Coating
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Family Residence、 Hotel/B&B、 Gym、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】3M、 PPG Industries、 CCM、 EnduroShield、 ClearShield、 Diamon-Fusion International (DFI)、 Nano-Care、 Hesse、 VitroGlaze、 BalcoNano、 Ceramic Pro、 Dreamline、 GlassParency、 Unelko Corporation、 Aquashield、 Cardinal、 PCT Global、 Guardian Industries Corporation、 Shanghai Yingdi New Materials Technology、 Dongguan Baolan Electronics、 Foshan Shengchuangda Chemicals、 Shanghai Huaxia Jiahe New Materials Technology、 Changzhou Yijie Nanotechnology、 Suzhou Nanodun Nanotechnology、 Guangzhou Lvchuang Environmental Technology
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
