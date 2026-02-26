その一滴に30年以上の技術と情熱を結集 厨房と歩んだ味づくりの集大成 デミグラスソース、コンソメ･ド･ヴォライユ新発売 あえて“手直しの余白”を残した業務用商品
トマトケチャップなどの洋風ソースブランドのハインツ日本株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:アンデルソン・カルネイロ)は、業務用商品「ハインツ ザ・プロフェッショナル デミグラスソース」および「ハインツ ザ・プロフェッショナル コンソメ・ド・ヴォライユ」の2品を、2026年3月2日より全国で発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342487/images/bodyimage1】
■培ってきたノウハウと情熱を注ぎこんだプロのための新商品
新発売する2品は、業務用商品開発で長年培ってきた味づくりのノウハウと情熱、そして30年以上にわたる現場との共創の知見を注ぎ込んだプロフェッショナル向け商品です。
「ハインツ ザ・プロフェッショナル デミグラスソース」は、牛すじとフォンドヴォーの濃厚な旨みを軸に、完熟トマトとワインの酸味、マッシュルームと黒糖のほろ苦いコクを重ね、深みと軽やかさを両立しています。ルゥを使用せず、国産牛脂でじっくり炒めた香味野菜の自然なとろみに仕上げることで、料理に溶け込む上質な質感を実現しました。これまでのデミグラスソース開発の知見を凝縮した、まさにハインツのフラッグシップともいえるソースです。
「ハインツ ザ・プロフェッショナル コンソメ・ド・ヴォライユ」は、鶏の肉とガラを低温・低加圧で丁寧に抽出(*1)し、風味損失を抑えたチキンブイヨンに、野菜の旨みを重ねたクリアなコンソメです。澄んだ味わいと奥行きのあるコクを両立し、そのままでもアレンジしても使うことが可能です。繊細な抽出技術と素材選定にこだわった、ハインツならではのプロ仕様のコンソメです。
*1同製造工場内チキンブイヨンの製法と比較した場合
いずれも単なる“時短”だけを目指す業務用商品ではありません。長年、日本のホテルやレストランの厨房に寄り添い、料理人とともに磨き上げてきたハインツの味づくりの集大成として開発いたしました。
■厨房の声とともに歩んだ、ハインツの業務用ソース開発
当社は1970年代、日本で初めて業務用デミグラスソースを発売しました。当時、西洋料理店ではソースの仕込みに数日を要することが当たり前で、料理人にとって大きな負担となっていました。その課題をいち早く察知した当社専属のシェフは、商品開発に着手。ホテルのシェフたちから何度も助言を受けながら、厨房の製法を忠実に再現することに6年超の歳月を費やしました。そして完成したのが、“手直しの余白を残した”ソースです。料理人が最後に自分の個性を加えられる6－7割仕上げという設計思想は多くのプロから支持され、現在まで業務用デミグラスソース市場No.1シェア(*2)を維持しています。
*2業務用食品マーケティング便覧2024 ブラウンソース、2023年メーカー出荷実績 富士経済調べ
今回の新商品は、その哲学をさらに進化させたものです。30年以上蓄積してきたレシピ開発、素材選定、抽出技術、火入れのコントロール、そして数多くの料理人との対話。そのすべてを改めて見つめ直し、「いまの厨房にとっての最適解」として再構築しました。
■“手直しの余白を残す“という、プロへの敬意
新シリーズの最大の特長は、必要最小限の原材料で素材の旨みを最大化しながら、あえて85－90％の仕上がりに留めていることです。「味を決めきらない」「余白を残す」という、最後の一手を料理人に委ねるという、プロフェッショナルへの敬意でもあります。当社が担うのは、長時間の仕込みと技術を要するベースづくりです。そこにシェフが個性と創造性を重ねられる商品です。この役割分担こそが、長年当社が現場と築いてきた理想のかたちです。
