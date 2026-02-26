法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、ご利用企業数1000社を突破！
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」のご利用企業数が2026年2月に1000社を突破したことを発表いたします。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■1000社突破の背景と意義
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境で安全に生成AIを活用できるツールとして、2024年10月のサービス開始以来、多くの企業様にご導入いただいております。
特に以下の3つの機能が高く評価され、このたびご利用企業数が1000社を突破いたしました。
(1) プロンプト自動生成・改善機能による活用のハードル低減
ITに詳しくない社員でも、曖昧な指示を入力するだけでAIが意図を整理し、最適なプロンプトに自動変換。AIリテラシーが高くない社員でも、”AIが正確に答えてくれる体験”を得やすく、全社的な生成AI活用を推進できる点が支持されています。
(2) RAG・エージェント機能による業務支援
社内ドキュメントを活用できるRAGやエージェント機能により、FAQ対応、契約書チェック、ナレッジ検索など、単なる質問対応にとどまらず業務の改革を促進。各部門や個人が業務に合わせてエージェントを作成し、現場主導で業務効率化が進む事例が多数生まれています。
(3) 企業単位の定額制料金プランによる全社展開のしやすさ
従業員数に関わらず定額で利用できる料金体系により、利用頻度に差がある社員がいても無駄なく、将来的に利用者が増えても安心して導入できる点が、多くの企業様から支持をいただいております。
■ナレフルチャットのサービス概要
ナレフルチャットは、以下の特長を持つ企業向け生成AIチャットツールです:
【主な特長】
(1) マルチAIモデル対応：ChatGPT・Gemini・Claude・Grok・Perplexityなどの最新生成AIモデルに対応。各モデルの特性を活かした最適な活用をAIが自動サポート
(2) プロンプト自動生成・改善機能：専門知識がなくても、利用者の意図をAIが理解し最適なプロンプトを自動生成・改善
(3) プロンプトタイムライン：チーム内でプロンプトを共有・評価し、組織全体でノウハウを蓄積
(4) AIエージェント・RAGリンク機能：社内ドキュメントからAIが回答するRAGを簡単構築。社内ポータルからワンクリックでアクセス可能。ノーコードでのAIエージェント構築・運用も実現できます
(5) 高いセキュリティ：API利用により学習データに一切利用されず、クローズド環境で運用。ISMS認証・プライバシーマーク取得企業が運営。ZDR（ゼロデータ保持）に対応したモデルも利用可能です
(6) 充実した学習コンテンツ：初心者向け動画教材や公式プロンプトテンプレート集を提供し、AIリテラシー向上を支援
■記念キャンペーンについて
ナレフルチャットの導入企業1000社突破を記念して、お客様への感謝を込めたキャンペーンを実施予定です。詳細は後日ご案内させていただきます。
■今後の展望
今後もご利用企業数の拡大に応じて、さまざまな施策を実施してまいります。また、さらなる機能強化を通じて、より多くの企業様に生成AI活用の価値をお届けし、日本企業全体のDX推進に貢献してまいります。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
