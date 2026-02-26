手間いらす?、HKTVク?ルーフ?か?運営する宿泊予約フ?ラットフォーム『HKTV Booking』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、HKTVグループのオフビートテクノロジージャパン株式会社が運営する宿泊予約プラットフォーム『HKTV Booking』と、2026年2月26日からシステム連携を開始しました。
今回のシステム連携により、香港の旅行者はHKTV Booking予約プラットフォームを通じて日本全国の宿泊施設をより幅広く利用できるようになる一方、日本の宿泊施設は高単価な付加価値を効果的にもたらす香港顧客を取り込むことが可能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342601/images/bodyimage1】
HKTVグループは、香港最大の24時間営業オンライン・ショッピングモール「HKTVmall」を運営し、オンラインショッピング、マーケティング・デジタル広告、ビッグデータ分析、スマート物流・フルフィルメント、そして実店舗を含むワンストップ・ショッピング・サービスを提供しています。同時に、モール・ダラー・リベート・プログラム「CASHBACK」、インタラクティブなライブショー・ショッピング体験「HKTVLive」、生鮮食品の速達サービス「Wet Market Express」、多様な宿泊施設を提供する専用プラットフォーム「ホテル予約」など、革新的なサービスを展開し、お客様に新しく充実したオンラインショッピング体験を提供しています。HKTVmallは、事業運営、貿易、小売、金融、そして日常生活を単一のデジタル・オンライン・プラットフォームに統合し、独自のデジタル・エコシステムを構築しています。
日本は香港人にとって最も人気のある海外旅行先の一つであり続けており、レジャーや季節旅行の行き先として常にトップクラスの人気デスティネーションとなっています。TEMAIRAZUとの連携により、HKTV Bookingプラットフォームは、TEMAIRAZUシステムを通じて空室状況や料金等を管理する幅広い日本の宿泊施設と直接連携できるようになり、香港と日本間の旅行アクセスが強化されます。
これにより、HKTVユーザーは、日本全国の宿泊施設選択肢の拡大、より正確でリアルタイムな空室状況と料金情報の提供、よりスムーズでシームレスな予約体験、HKTV提供の特別割引によるさらなる付加価値と日本旅行の費用対効果向上などのメリットを享受することができます。同時に、TEMAIRAZUを利用する宿泊施設様は、HKTV Bookingを通して香港の旅行者へリーチする新たな販路を獲得し、稼働率の向上と売上増加への貢献が期待できます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
今回のシステム連携により、香港の旅行者はHKTV Booking予約プラットフォームを通じて日本全国の宿泊施設をより幅広く利用できるようになる一方、日本の宿泊施設は高単価な付加価値を効果的にもたらす香港顧客を取り込むことが可能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342601/images/bodyimage1】
HKTVグループは、香港最大の24時間営業オンライン・ショッピングモール「HKTVmall」を運営し、オンラインショッピング、マーケティング・デジタル広告、ビッグデータ分析、スマート物流・フルフィルメント、そして実店舗を含むワンストップ・ショッピング・サービスを提供しています。同時に、モール・ダラー・リベート・プログラム「CASHBACK」、インタラクティブなライブショー・ショッピング体験「HKTVLive」、生鮮食品の速達サービス「Wet Market Express」、多様な宿泊施設を提供する専用プラットフォーム「ホテル予約」など、革新的なサービスを展開し、お客様に新しく充実したオンラインショッピング体験を提供しています。HKTVmallは、事業運営、貿易、小売、金融、そして日常生活を単一のデジタル・オンライン・プラットフォームに統合し、独自のデジタル・エコシステムを構築しています。
日本は香港人にとって最も人気のある海外旅行先の一つであり続けており、レジャーや季節旅行の行き先として常にトップクラスの人気デスティネーションとなっています。TEMAIRAZUとの連携により、HKTV Bookingプラットフォームは、TEMAIRAZUシステムを通じて空室状況や料金等を管理する幅広い日本の宿泊施設と直接連携できるようになり、香港と日本間の旅行アクセスが強化されます。
これにより、HKTVユーザーは、日本全国の宿泊施設選択肢の拡大、より正確でリアルタイムな空室状況と料金情報の提供、よりスムーズでシームレスな予約体験、HKTV提供の特別割引によるさらなる付加価値と日本旅行の費用対効果向上などのメリットを享受することができます。同時に、TEMAIRAZUを利用する宿泊施設様は、HKTV Bookingを通して香港の旅行者へリーチする新たな販路を獲得し、稼働率の向上と売上増加への貢献が期待できます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、